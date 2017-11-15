В Фаниполе открыли центр по обслуживанию населения в сфере газоснабжения

Новости Беларуси. Ближе к клиенту. Центр по обслуживанию населения в сфере газоснабжения открылся в Фаниполе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ранее по этим вопросам жителям поселка, а это более 15 тысяч человек, приходилось ездить в Дзержинск. Теперь же специалисты сами решают вопросы с документами. Основное преимущество центра – оперативность и своевременное решение вопросов.

Татьяна Климович, старший контролер филила Минскоблгаз:

Мы оказываем услги не только по переоформлению, здесь можно узнать о наличии акционных плит у нас на складе, можно узнать о льготах, о тарифах за природный газ, можно узнать о первичной газификации и подать нам заявление на технические условия.