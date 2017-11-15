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В Фаниполе открыли центр по обслуживанию населения в сфере газоснабжения

15 ноября 2017 14:37
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Новости Беларуси. Ближе к клиенту. Центр по обслуживанию населения в сфере газоснабжения открылся в Фаниполе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Фаниполе открыли центр по обслуживанию населения в сфере газоснабжения-1

Ранее по этим вопросам жителям поселка, а это более 15 тысяч человек, приходилось ездить в Дзержинск. Теперь же специалисты сами решают вопросы с документами. Основное преимущество центра – оперативность и своевременное решение вопросов.

В Фаниполе открыли центр по обслуживанию населения в сфере газоснабжения-3

Татьяна Климович, старший контролер филила Минскоблгаз:
Мы оказываем услги не только по переоформлению, здесь можно узнать о наличии акционных плит у нас на складе, можно узнать о льготах, о тарифах за природный газ, можно узнать о первичной газификации и подать нам заявление на технические условия.  

В Фаниполе открыли центр по обслуживанию населения в сфере газоснабжения-5

Также новые центры газообслуживания открылись в Борисове и Жодино.

В Фаниполе открыли центр по обслуживанию населения в сфере газоснабжения-7

# общество # Государственная социальная политика # Фотофакт # Татьяна Климович

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