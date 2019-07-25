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«Шахтёр» примет датский «Эсбьерг» 25 июля, рефери – Мете Калвакан

25 июля 2019 15:11
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Новости Беларуси. Солигорск 25 июля ожидает европейский футбол, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В рамках первого матча второго квалификационного раунда «Шахтер» примет датский «Эсбьерг». Поединок будет обслуживать турецкий рефери Мете Калвакан.

«Шахтёр» примет датский «Эсбьерг» 25 июля, рефери – Мете Калвакан-1

Матч начнется в 20:00 по минскому времени. А через неделю «горняки» отправятся в Данию с ответным визитом.

# Футбол Беларуси # общество # Мете Калвакан # Фотофакт

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