«Шахтёр» примет датский «Эсбьерг» 25 июля, рефери – Мете Калвакан

Новости Беларуси. Солигорск 25 июля ожидает европейский футбол, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В рамках первого матча второго квалификационного раунда «Шахтер» примет датский «Эсбьерг». Поединок будет обслуживать турецкий рефери Мете Калвакан.
Новости Беларуси. Солигорск 25 июля ожидает европейский футбол, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В рамках первого матча второго квалификационного раунда «Шахтер» примет датский «Эсбьерг». Поединок будет обслуживать турецкий рефери Мете Калвакан.
Матч начнется в 20:00 по минскому времени. А через неделю «горняки» отправятся в Данию с ответным визитом.