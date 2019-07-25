Как рассчитывают размер платы за арендное жильё?

Как рассчитывается размер платы за арендное жильё? Есть определённые коэффициенты, которые устанавливаются Мингорисполкомом в зависимости от экономико-планировочных зон столицы. Где подробнее познакомиться с информацией о ценах и зонировании?

Анастасия Попкова, главный специалист управления жилищной политики Мингорисполкома:

Формула расчёта арендной платы довольно-таки простая. Это общую площадь жилого помещения умножаем на 20% базовой величины и на коэффициент экономико-планировочной зоны. Решением Мингорисполкома от 30.06.2016 №1878 наш город поделён на 5 экономико-планировочных зон: от центра ближе к кольцевой – первая, вторая и так далее. И соответствующим решением Мингорисполкома каждой этой зоне присвоен свой коэффициент для расчёта арендной платы.