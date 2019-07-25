Потери урожая, сорванные крыши. Сильный град и снег обрушились на Мядельщину

Новости Беларуси. Зимний пейзаж в середине лета. Последствия непогоды ликвидируют в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Зимний пейзаж в середине лета. Последствия непогоды ликвидируют в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сильные дожди с градом прошли на Мядельщине. Наиболее пострадал Будслав, где за несколько минут подворья и огороды покрылись снегом.
Сельские жители подсчитывают потери урожая. Не повезло и нескольким зданиям – сильным ветром сорвало крыши. Очевидцы сообщают и о граде на Пуховщине. На месте работают спасатели.