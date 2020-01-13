«Нужно держать хвост пистолетом». Танцевальный флешмоб прошёл в Слуцке в поддержку онкобольной девушки

Новости Беларуси. В Слуцке прошел благотворительный мастер-класс по современной хореографии в поддержку онкобольной Анастасии Демидович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 28 лет девушке поставили неутешительный диагноз – саркома. Внести свой финансовый, а главное эмоциональный вклад в жизнь землячки случчане решили в ритме танца.

Участников флешмоба модным танцевальным движениям обучил хореограф проекта Алексей Мазаник. Причем мелодия пришлась по душе танцорам самых разных возрастов.

Алексей Мазаник, хореограф благотворительного мастер-класса «Танцуй добро»:

Нельзя ставить крест на себе и на своей жизни никогда. Нужно держать хвост пистолетом и стараться думать позитивно, потому что, если ты сдашься, от этого лучше никому не станет. Если ты можешь помочь, то надо помогать. Тем более это не так сложно.

Валерия Радаева, координатор благотворительного мастер-класса «Танцуй добро»:

Мы организуем еще один мастер-класс для ребят помладше, потому что есть спрос, написали люди, детки маленькие. И мы сделаем еще, готовы помогать и делать добрые дела.