Поддерживала дух народа! Как музыка помогала советским солдатам на войне?

Великая Отечественная война стала самым суровым испытанием для нашего народа. Победа ковалась на фронтах и в тылу нашей огромной страны. Вместе с солдатами в строй встала и песня. Музыка стала грозным оружием, не позволившим сломить дух народа. Мелодии Победы звучали в окопах, на поле боя. В нашей стране песня чаще всего звенела у партизанского лесного костра. Именно народные мстители становились героями многих музыкальных произведений, народных и профессиональных.

Звенящую тишину холодной ночи прерывает лишь треск огня. Уставшие партизаны тихо сидят у костра, каждый погружен в свои мысли. Утром снова тяжелый бой. В минуты затишья главным источником силы и надежды стала музыка. Песня звучала иногда громко, во всю мощь, а иногда тихо, полушепотом. Но ни на секунду народная мелодия Победы не замолкала.

Отправились на войну и те, для кого музыка была не только спасением в самые темные ночи и страшные бои, но и смыслом жизни: профессиональные артисты, музыканты, композиторы.