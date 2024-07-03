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Поддерживала дух народа! Как музыка помогала советским солдатам на войне?

03 июля 2024 20:23
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Великая Отечественная война стала самым суровым испытанием для нашего народа. Победа ковалась на фронтах и в тылу нашей огромной страны. Вместе с солдатами в строй встала и песня. Музыка стала грозным оружием, не позволившим сломить дух народа. Мелодии Победы звучали в окопах, на поле боя. В нашей стране песня чаще всего звенела у партизанского лесного костра. Именно народные мстители становились героями многих музыкальных произведений, народных и профессиональных.

Поддерживала дух народа! Как музыка помогала советским солдатам на войне?-1

Звенящую тишину холодной ночи прерывает лишь треск огня. Уставшие партизаны тихо сидят у костра, каждый погружен в свои мысли. Утром снова тяжелый бой. В минуты затишья главным источником силы и надежды стала музыка. Песня звучала иногда громко, во всю мощь, а иногда тихо, полушепотом. Но ни на секунду народная мелодия Победы не замолкала.

Поддерживала дух народа! Как музыка помогала советским солдатам на войне?-4

Отправились на войну и те, для кого музыка была не только спасением в самые темные ночи и страшные бои, но и смыслом жизни: профессиональные артисты, музыканты, композиторы.

Поддерживала дух народа! Как музыка помогала советским солдатам на войне?-7

Юлия Андреева, композитор, музыкальный критик, писатель:
Очень талантливый композитор Михаил Крошнер, который написал первый Белорусский балет «Соловей», блестяще прошел этот балет. Очень большие надежды подавал композитор, но когда началась война, он просто не мог бросить здесь в Минске больную мать, и он остался вместе с ней и вместе с ней в гетто погиб. Были и композиторы, которые сражались.

Подробности в сюжете.

# Великая Отечественная война # общество

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