Ущерб – 43 тысячи тонн золота. Какой могла быть Беларусь, если бы не война?

Какой могла быть Беларусь, если бы не война? Вопрос извечный. Колоссальные человеческие потери, руины вместо городов, сожженные дотла села и экономика, отброшенная на 30 лет назад.
Какой могла быть Беларусь, если бы не война? Вопрос извечный. Колоссальные человеческие потери, руины вместо городов, сожженные дотла села и экономика, отброшенная на 30 лет назад.
Вдумайтесь в цифры – по последним расчетам, сумма ущерба, причиненного нашей стране за годы Великой Отечественной войны, превышает 2 триллиона долларов. Сумма эквивалентна 43 тысячам тонн золота. А это почти половина мирового резерва драгоценного металла.
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