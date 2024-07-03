Прямой эфир

Ущерб – 43 тысячи тонн золота. Какой могла быть Беларусь, если бы не война?

03 июля 2024 20:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Какой могла быть Беларусь, если бы не война? Вопрос извечный. Колоссальные человеческие потери, руины вместо городов, сожженные дотла села и экономика, отброшенная на 30 лет назад.

Ущерб – 43 тысячи тонн золота. Какой могла быть Беларусь, если бы не война?-1

Вдумайтесь в цифры – по последним расчетам, сумма ущерба, причиненного нашей стране за годы Великой Отечественной войны, превышает 2 триллиона долларов. Сумма эквивалентна 43 тысячам тонн золота. А это почти половина мирового резерва драгоценного металла.

Подробнее в видеоматериале.

# Великая Отечественная война # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Поддерживала дух народа! Как музыка помогала советским солдатам на войне?
03 июля 2024 20:23

Поддерживала дух народа! Как музыка помогала советским солдатам на войне?

Удается ли привить молодёжи правильные ценности – рассказал замкомандующего внутренними войсками Беларуси
03 июля 2024 20:20

Удается ли привить молодёжи правильные ценности – рассказал замкомандующего внутренними войсками Беларуси

Учили стрелять, знать своё оружие. Как готовили гражданскую молодёжь для службы в армии
03 июля 2024 20:16

Учили стрелять, знать своё оружие. Как готовили гражданскую молодёжь для службы в армии