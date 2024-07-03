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Барановичи награжден вымпелом «За мужество и стойкость»! Вспомнили подвиги жителей во время войны

03 июля 2024 20:32
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За мужество и стойкость. Спустя восемь десятилетий, перечитывая архивные документы, открывая неизвестные до сегодня страницы прошлого. Будто и был нужен этот момент исторической справедливости.

Барановичи награжден вымпелом «За мужество и стойкость»! Вспомнили подвиги жителей во время войны-1

Барановичи – один из 9 белорусских городов, который к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистких захватчиков указом Президента награжден вымпелом «За мужество и стойкость».

Барановичи награжден вымпелом «За мужество и стойкость»! Вспомнили подвиги жителей во время войны-3

Когда говорят Барановичи, перед глазами встает образ локомотива. Город всегда славился своим стратегическим значением в переплетении дорог с востока на запад – начиная еще с имперской России. Статус железнодорожного узла определил и принцип жизни местных жителей: всегда «в движении» и преданные своему делу и своей земле. Немцам удалось занять город на пятый день войны, но взять его до конца так и не смогли. Жителей города не пугали ни жестокость нацистов, ни угроза смерти.

Барановичи награжден вымпелом «За мужество и стойкость»! Вспомнили подвиги жителей во время войны-5

Ирина Сайко, научный сотрудник Барановичского краеведческого музея:
В 1942 году на северной окраине города они вынуждены были создать целое кладбище. Полевое кладбище № 4, где хоронили немецких солдат, офицеров, убитых партизанами и подпольщиками. Там были захоронены до тысячи немецких военнослужащих.

Подробности в сюжете.

# Великая Отечественная война

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