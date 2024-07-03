Барановичи награжден вымпелом «За мужество и стойкость»! Вспомнили подвиги жителей во время войны

За мужество и стойкость. Спустя восемь десятилетий, перечитывая архивные документы, открывая неизвестные до сегодня страницы прошлого. Будто и был нужен этот момент исторической справедливости.

Барановичи – один из 9 белорусских городов, который к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистких захватчиков указом Президента награжден вымпелом «За мужество и стойкость».

Когда говорят Барановичи, перед глазами встает образ локомотива. Город всегда славился своим стратегическим значением в переплетении дорог с востока на запад – начиная еще с имперской России. Статус железнодорожного узла определил и принцип жизни местных жителей: всегда «в движении» и преданные своему делу и своей земле. Немцам удалось занять город на пятый день войны, но взять его до конца так и не смогли. Жителей города не пугали ни жестокость нацистов, ни угроза смерти.