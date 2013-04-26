В Минске почтили память жертв чернобыльской трагедии и героев-ликвидаторов

Новости Беларуси. 27 лет уже прошло с момента аварии на Чернобыльской АЭС. Она стала самой крупной техногенной катастрофой. Для Беларуси ее тяжесть оказалась значительно большей, чем для соседних государств. Пострадали более 3,5 тысяч населенных пунктов.

Памятные мероприятия проходят 26 апреля по всей стране. В Минске венки и цветы сегодня возложили к мемориальным знакам «Ахвярам Чарнобыля» и «Камень мира Хиросимы».

Дмитрий Бирюков, заместитель председателя Белорусской общественной организации «Инвалиды Чернобыля»:

Я 26 апреля должен был выйти на первую свою вахту. Силой никто там никого не заставлял, просто все остались, занимались, останавливали блоки, контролировали их, снимали поля. Полностью все это сделали работники Чернобыльской АЭС. Вводили в строй послеаварийные энергоблоки. Это работа не одного дня. Это было самопожертвование.

Михаил Образов, председатель Общественного объединения «Минский фонд помощи жертвам катастрофы на Чернобыльской АЭ «26 апреля»:

27 лет уже прошло, целое поколение выросло. Вы видите, сколько пришло народа. Пришли мои соратники, кто мог, к сожалению, те, которые ушли от нас, но защитили, мы отдали им дань памяти, но и пришла молодежь.

Память героев-ликвидаторов почтили также сотрудники МЧС, ветераны пожарной службы, курсанты и юные спасатели. Митинг, посвященный 27-й годовщине катастрофы на ЧАЭС, прошел у мемориальной доски Василию Игнатенко, который принимал непосредственное участие в ликвидации пожара в ночь аварии. Он ушел из жизни менее чем через месяц.

За мужество и отвагу этот белорус был посмертно награжден орденом Красного Знамени. В Минске и Брагине его именем названы улицы.

Участники митинга прошли торжественным маршем и почтили память героя минутой молчания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.