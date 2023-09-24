«Сезон был очень классный». Завершается работа аттракционов в парках Челюскинцева и 900-летия Минска

Новости Беларуси. Сезон аттракционов сегодня завершают в столичных парках имени Челюскинцева и 900-летия Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последующие дни центром притяжения останется парк Горького. Там аттракционы впервые решили не выключать вплоть до 7 ноября. Если посещаемость будет высокой, некоторые продолжат работу даже зимой. А пока минчане пользуются последней возможностью прокатиться на каруселях в других городских парках.

Тут интересно, потому что они не будут работать всю зиму, а тут очень много интересных аттракционов. Зимой уже только на обычных горках со снегом.

Ксения Азниева, оператор аттракционов парка культуры и отдыха им. Челюскинцев:

Уже сегодня, как видите, посетителей не много, да и погода не очень хорошая. А в целом сезон был очень классный. Сегодня последний день работы механических аттракционов, остаются такие, как выиграй приз, лодочки детские, рыбалочка, аэрохоккей.