«Сезон был очень классный». Завершается работа аттракционов в парках Челюскинцева и 900-летия Минска

Новости Беларуси. Сезон аттракционов сегодня завершают в столичных парках имени Челюскинцева и 900-летия Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сезон аттракционов сегодня завершают в столичных парках имени Челюскинцева и 900-летия Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В последующие дни центром притяжения останется парк Горького. Там аттракционы впервые решили не выключать вплоть до 7 ноября. Если посещаемость будет высокой, некоторые продолжат работу даже зимой. А пока минчане пользуются последней возможностью прокатиться на каруселях в других городских парках.
Тут интересно, потому что они не будут работать всю зиму, а тут очень много интересных аттракционов. Зимой уже только на обычных горках со снегом.
Ксения Азниева, оператор аттракционов парка культуры и отдыха им. Челюскинцев:
Уже сегодня, как видите, посетителей не много, да и погода не очень хорошая. А в целом сезон был очень классный. Сегодня последний день работы механических аттракционов, остаются такие, как выиграй приз, лодочки детские, рыбалочка, аэрохоккей.
В Минске аттракционами оснащены три парка. Всего их насчитывается около 70. Часть из них уже завтра ожидает консервация на зиму.