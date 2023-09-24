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«Сезон был очень классный». Завершается работа аттракционов в парках Челюскинцева и 900-летия Минска

24 сентября 2023 11:51
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Новости Беларуси. Сезон аттракционов сегодня завершают в столичных парках имени Челюскинцева и 900-летия Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сезон был очень классный». Завершается работа аттракционов в парках Челюскинцева и 900-летия Минска-1

В последующие дни центром притяжения останется парк Горького. Там аттракционы впервые решили не выключать вплоть до 7 ноября. Если посещаемость будет высокой, некоторые продолжат работу даже зимой. А пока минчане пользуются последней возможностью прокатиться на каруселях в других городских парках.

«Сезон был очень классный». Завершается работа аттракционов в парках Челюскинцева и 900-летия Минска-4

Тут интересно, потому что они не будут работать всю зиму, а тут очень много интересных аттракционов. Зимой уже только на обычных горках со снегом.

«Сезон был очень классный». Завершается работа аттракционов в парках Челюскинцева и 900-летия Минска-7

Ксения Азниева, оператор аттракционов парка культуры и отдыха им. Челюскинцев:
Уже сегодня, как видите, посетителей не много, да и погода не очень хорошая. А в целом сезон был очень классный. Сегодня последний день работы механических аттракционов, остаются такие, как выиграй приз, лодочки детские, рыбалочка, аэрохоккей.

«Сезон был очень классный». Завершается работа аттракционов в парках Челюскинцева и 900-летия Минска-10

В Минске аттракционами оснащены три парка. Всего их насчитывается около 70. Часть из них уже завтра ожидает консервация на зиму.

# Аттракционы # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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