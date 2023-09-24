Работы на дачном участке в сентябре: что должно быть убрано до ночных заморозков?

Продолжаем работы на дачном участке. До наступления ночных заморозков необходимо убрать плоды пасленовых и тыквенных культур, рассказали в программе « Плюс-минус ». В противном случае такие низкие температуры могут погубить урожай. После все собранные овощи отправляются на хранение.

У белокочанной капусты обрывают нижние листья и слегка подрубают корни. Это предотвратит растрескивание кочанов, а излишки влаги не будут поступать в растение. Позднеспелую капусту подокучивают в последний раз. Осматривают кочаны и листья на случай появления вредителей – гусениц и слизней. Среднеспелые сорта капусты уже должны быть убраны. А у брюссельской стоит оборвать нижние желтеющие листья.

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