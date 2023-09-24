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«Торгуем живой рыбой». В Минске продолжается сезон сельхозярмарок, они есть в каждом районе

24 сентября 2023 11:16
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Новости Беларуси. В Минске продолжается сезон сельскохозяйственных ярмарок. Они работают в каждом районе города. Самая крупная развернулась на площадке у «Чижовка-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Торгуем живой рыбой». В Минске продолжается сезон сельхозярмарок, они есть в каждом районе-1

Туда съехались фермеры и крупные сельхозпроизводители со всей страны. Они реализуют всевозможные дары осени: сладкие груши, наливные яблоки, аппетитные арбузы и картофель. Кстати, его можно заказать с бесплатной доставкой прямо до дверей своего дома. Ажиотаж вокруг ярмарки достаточно высокий.

«Торгуем живой рыбой». В Минске продолжается сезон сельхозярмарок, они есть в каждом районе-4

Анна Дрозд, продавец:
Здесь торгуем живой рыбой: карп, амур, толстолоб, щука, сомы, караси. У нас очень большой ассортимент, наибольшей популярностью пользуются карась, сом, амур. Сом – идет рыба без костей, только хребет, белое мясо, отходов мало, чистить не нужно.

«Торгуем живой рыбой». В Минске продолжается сезон сельхозярмарок, они есть в каждом районе-7

Никита Петрович:
Мы привезли свою продукцию из Брестской области, деревня Засимовичи. В этом году уродили яблоки. Очень много сортов выросло. Земляничный сорт, антоновка. Перцы грунтовые выросли, перец портеко. Излишки решили продать на ярмарке на «Чижовка-Арене». Чтобы обрадовать людей своей вкусной продукцией, чтобы все понравилось им.

«Торгуем живой рыбой». В Минске продолжается сезон сельхозярмарок, они есть в каждом районе-10

Также к ярмарке присоединились ремесленники. У них можно приобрести текстиль, одежду из натуральной шерсти и памятные сувениры.

# Ярмарки в Минске # общество # Анна Дрозд # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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