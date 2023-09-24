«Абсолютно рекомендую к посещению!» В Жиличах после реконструкции возобновил работу дворцовый комплекс

Новости Беларуси. Туристическое ожерелье Беларуси украсила еще одна жемчужина. После масштабной реконструкции распахнул двери дворцовый комплекс в Жиличах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальный архитектурный ансамбль пережил две войны, а благодаря белорусским реставраторам он теперь встречает гостей во всем своем величии. Как раз двухсотлетию дворца посвятили фестиваль. Такого количества людей эти стены не видели за всю историю. Жители из разных уголков страны решили первыми оценить блеск и шик белорусского Версаля после масштабной реставрации.

Владимир Ковель, житель Борисова:

Я сам инженер-строитель, и для меня старина – это бесподобие. Я практически все замки – Несвиж, Мир, в Заславле, в Лиде – все мы объездили. И этот настолько впечатлил!

Инна Каранкевич, жительница Борисова:

Я была и в Италии, и во Франции, и в Австрии, и много где. Я скажу, что этот дворец абсолютно на уровне. Это потрясающе. Поэтому это жемчужина Беларуси наряду с Миром, с Несвижем, однозначно. Абсолютно рекомендую к посещению!