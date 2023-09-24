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«Абсолютно рекомендую к посещению!» В Жиличах после реконструкции возобновил работу дворцовый комплекс

24 сентября 2023 11:36
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Новости Беларуси. Туристическое ожерелье Беларуси украсила еще одна жемчужина. После масштабной реконструкции распахнул двери дворцовый комплекс в Жиличах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Абсолютно рекомендую к посещению!» В Жиличах после реконструкции возобновил работу дворцовый комплекс-1

Уникальный архитектурный ансамбль пережил две войны, а благодаря белорусским реставраторам он теперь встречает гостей во всем своем величии. Как раз двухсотлетию дворца посвятили фестиваль. Такого количества людей эти стены не видели за всю историю. Жители из разных уголков страны решили первыми оценить блеск и шик белорусского Версаля после масштабной реставрации.

«Абсолютно рекомендую к посещению!» В Жиличах после реконструкции возобновил работу дворцовый комплекс-4

Владимир Ковель, житель Борисова:
Я сам инженер-строитель, и для меня старина – это бесподобие. Я практически все замки – Несвиж, Мир, в Заславле, в Лиде – все мы объездили. И этот настолько впечатлил!

«Абсолютно рекомендую к посещению!» В Жиличах после реконструкции возобновил работу дворцовый комплекс-7

Инна Каранкевич, жительница Борисова:
Я была и в Италии, и во Франции, и в Австрии, и много где. Я скажу, что этот дворец абсолютно на уровне. Это потрясающе. Поэтому это жемчужина Беларуси наряду с Миром, с Несвижем, однозначно. Абсолютно рекомендую к посещению!

«Абсолютно рекомендую к посещению!» В Жиличах после реконструкции возобновил работу дворцовый комплекс-10

Восхищение посетителей вполне оправдано. Жиличи – обычный тихий городок. И вдруг взору открывается совсем нетипичный для сельской местности дворец небывалой красоты. В нем было более ста залов. К жизни вернули те, где остались подлинные элементы. Постепенно возвращают и первозданный пейзаж вокруг имения.

# Архитектура # общество # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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