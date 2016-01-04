В Беларуси 4 января отключили последние аналоговые телевизионные передатчики

Новости Беларуси. Аналоговое телевидение в Беларуси окончательно уходит в историю. 4 января в республике отключили последние передатчики, транслирующие сигнал по старой технологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение о переходе на цифру в нашей стране приняли еще в 2006 году, присоединившись к Женевским договоренностям. Цифровое вещание – это не только соответствие международным стандартам, но и требование времени.

Как отмечают специалисты, современные технологии помогают значительно экономить. Для того чтобы смотреть телевидение в новом формате, белорусы должны приобрести необходимое оборудование. Но это требование актуально для обладателей устаревших моделей телевизоров.

Андрей Караим, первый заместитель генерального директора Белорусского радиотелевизионного передающего центра:

Преимущество для наших телезрителей – лучшее качество картинки, возможность просматривать большее количество программ. На сегодняшний день 8 программ имеют возможность смотреть 99,41% населения республики. В экономическом плане – это снижение затрат на электрическую энергию. Если для трансляции 6-ти телевизионных программ требовалось задействование 6-ти телевизионных передатчиков, то сейчас для трансляции 8-ми – всего 1 передатчик.