–25°С и северное сияние в Минске: как встретили морозное начало трудовой недели белорусы

Новости Беларуси. Жители западной окраины Минска вот уже несколько ночей наблюдают уникальное для наших широт природное явление. Внешне оно напоминает северное сияние. Сегодня этот удивительной красоты оптический феномен объяснили ученые. Дополняют пейзаж первых январских дней и почти полярные –20°С.

Ночное небо как редкий экспонат. Северное сияние накануне наблюдали минчане прямо из окон своих квартир. Лучший вид на редкое природное явление открывался как раз с улицы Люцинской. Сотни разноцветных огней разукрасили небо благодаря правильному сочетанию света и влиянию магнитных бурь на солнце. К слову, по тому же рецепту «готовится» и настоящее полярное сияние на Северном полюсе.

Евгений Толкачев, профессор, доктор физико-математических наук:

Случается несколько раз в году. Было в октябре, было по весне сильное полярное сияние. Когда случается магнитная буря на солнце, то выбрасывается поток частиц высоких энергий. Те высвечиваются разными красками

Как говорится, красота требует жертв. За северное сияние белорусы отплатили часами ожидания.

Анастасия Винчо, СТВ:

Минус 18 на термометре, авто с дизельным топливом и вот он — результат. С аналогичной проблемой сегодня столкнулись тысячи белорусов. Видимо, уехать с парковки мне самой сегодня точно не удастся. Воспользуюсь я общественным транспортом. Исправным и теплым.

А Евгений, например, попросту не смог отказаться от своего любимого авто. Парень ехал в Беловежскую пущу. Мороз, высокая влажность и антифриз. Поломка поставила на паузу долгожданное путешествие.

Евгений Левковец:

Печка перестала работать, дальше ехать невозможно — в машине очень холодно. Теперь она вообще перестала заводиться.

Частота 7-го автоканала стала своего рода номером 101. Автомобильная скорая помощь приехала через 20 минут.

Горячий чай и бесплатный ремонт. Волонтеры патрулируют дороги страны с самого начала морозной эстафеты. Только в столице в листе ожидания по три человека за сутки.

Дмитрий Шкурдюк, волонтер:

Стараемся помогать тем, кому на дороге стало плохо, замерз, кто-то не двигается.

Согревают чаем и теплыми вещами в морозные дни и в этом социальном центре. Волонтеры сами помогают нуждающимся добраться до места с едой и одеждой.

Ольга Зуева, психолог ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Октябрьского района»:

На сегодняшний день это уже третья группа, которая к нам приехала. Хотя бы в тепле, потому что морозы серьезные, люди замерзают.

Михаил Наранович:

Помогают. Пришел, дали покушать.

А вот кого точно не пугают морозы, так это любителей зимней рыбалки. Поклонники подледного лова могут часами ждать свой трофей.

Тем не менее мороз и дальше продолжит кусать за нос белорусов. По прогнозам синоптиков, холода не отступят до пятницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.