Новости по тегу #Сергей Давыдов

Отдельным блоком выделен вопрос водоснабжения. Разработка законопроекта о качестве воды велась длительное время и нацелена на усиление гарантий обеспечения населения безопасным ресурсом.
Он предусматривает снижение возраста с 18 до 17 лет лиц, которые могут получить право управления машинами сельхозназначения и тракторами.
Предполагается, что, имея базовые навыки, окончив несколько курсов по выбранной специальности, молодые механизаторы смогут принимать непосредственное участие в посадке и уборке урожая.
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