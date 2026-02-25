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Новости по тегу #Сергей Давыдов

От промышленной безопасности до качества питьевой воды – в Беларуси рассмотрели ряд законопроектов
25 февраля 2026 17:05

От промышленной безопасности до качества питьевой воды – в Беларуси рассмотрели ряд законопроектов

Депутаты приняли законопроект о дорожном движении во втором чтении
29 января 2025 13:36

Депутаты приняли законопроект о дорожном движении во втором чтении

Сесть за руль комбайна в 17 лет – Палата представителей рассмотрела законопроект о дорожном движении
10 января 2025 16:56

Сесть за руль комбайна в 17 лет – Палата представителей рассмотрела законопроект о дорожном движении

«Задачи по спасению людей, терпящих бедствие на льду». В Гомеле прошли учения МЧС и ОСВОД в экстремальных условиях
18 января 2021 18:57

«Задачи по спасению людей, терпящих бедствие на льду». В Гомеле прошли учения МЧС и ОСВОД в экстремальных условиях

Этот замок построили ещё в XIX веке, чтобы загладить вину перед царём. А сейчас здесь будут лечить белорусов
26 мая 2020 16:39

Этот замок построили ещё в XIX веке, чтобы загладить вину перед царём. А сейчас здесь будут лечить белорусов