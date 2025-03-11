Чемпионат Беларуси по шашкам-100 проходит в Минске

Сильнейшие спортсмены со всей республики продолжают борьбу на чемпионате Беларуси по 100-клеточным шашкам. 11 марта завершился третий раунд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В турнире принимают участие 20 спортсменов. Конкуренция на чемпионате серьезная, у мужчин играют два международных гроссмейстера и один международный мастер, у женщин пять мастеров. Все настраиваются на победу. В круговой системе за место на пьедестале может побороться каждый.

Виталий Ворушило, главный судья турнира: Претендует на победу в первую очередь Евгений Ватутин, международный гроссмейстер. Сильно играет Алексей Куница, у него тоже большие шансы на победу. Сейчас лидирует, как ни странно, молодой мастер спорта Никита Васько. У женщин в первую очередь, конечно, это Виктория Николаева, Полина Петрусева также. Прогрессирует очень сильно Евгения Швед.

Никита Васько, участник турнира (Жодино):

Конкуренция собралась в этом году довольно неплохая. Два гроссмейстера, много мастеров. Боевитый состав, есть с кем побороться. Выступаю обычно и чаще в 100-клеточные шашки. Саму игру невозможно полностью изучить. Нереальное количество вариантов, их бесконечное множество. И каждый раз в новой партии что-то находишь для себя новое и интересное.

Впереди еще шесть туров, завершится чемпионат 17 марта. Победитель имеет возможность занять место в национальной команде. А ближайшие старты для спортсменов – первенство и чемпионат Европы по шашкам-64, которые состоятся в апреле в Турции.