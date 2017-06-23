Сергей Вязович о марафоне «Шелковый путь»: Такого километража спецучастков не было на «Дакаре»

Новости Беларуси. Автобусы, пожарные машины, автопоезда и грузовые спорткары. На выставке под Минском презентовали новые достижения отечественного машиностроения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отдельные модели поедут на ралли-рейд «Шелковый путь». Еще часть экспозиции представят 3 июля на параде в Минске.

Александр Лучонок, СТВ:

Ралли рейде «Шелковый путь» пройдет в трех странах – России, Казахстане и Китае. Специально к гонке эти машины частично модернизировали: двигатели станут мощнее, а шины будут использоваться двух типов (для песка и для дороги с твердым покрытием). Во время тест-драйва на полигоне в Липках можно было оценить весь функционал автомобилей. Ралли стартует уже 7 июля. Путь от Москвы до китайского города Сиань преодолеет более 20 грузовиков, причем в трех из них будут белорусские экипажи. Лидер команды Сергей Вязович уже называет эту гонку одной из самых сложных в карьере.

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:

Факторов, которые говорят о том, что эта гонка будет очень серьезной, много. Начиная от общего пробега, который составит порядка 9000. Но из них 4100 будут спецучастки. Такого километража спецучастков еще не было ни на «Дакаре», ни на предыдущих гонках «Шелковый путь». Неплохие шансы не только из-за пилотов, но и из-за самих машин. За эволюцией производства белорусской автотехники на выставке можно было проследить наглядно. Новая модель – самосвал экологического класса Евро-6 (стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах). Эту машину представят на параде 3 июля. Кстати, от идеи до реализации при создании одного такого уходит в среднем около 6 месяцев. Остальное время – это тест-драйвы.

Евгений Кизевич, заместитель начальника рекламного отдела Минского автомобильного завода:

Минский автомобильный завод в этом году представит очень широкую линейку автотехники. Это 16 единиц плюс одна спортивная машина «МАЗ-СПОРТавто». Линейка автотехники – это полностью номенклатура спецтехники, грузовая техника, магистральная и пассажирская автотехника. Последние новинки, которые мы еще не показывали – это газозаправочная станция на шасси МАЗ, 25-тонный кран «Zoomlion-МАЗ», наше китайско-белорусское совместное предприятие изготовило.