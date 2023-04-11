Живые эмоции, боль и слёзы. Документальный фильм «Они сжигали Хатынь» презентовали в Минске

Стефания Мишкуть, учащаяся филиала МГЛУ «Лингвогуманитарный колледж»:

У нас как у учащихся колледжа такие мероприятия проводятся достаточно часто. И упор делается на то, чтобы молодежь Беларуси знала об этом и такого больше не повторилось. Каждый раз, когда смотришь фильм о Хатыни, у тебя складываются достаточно жуткие впечатления, потому что погибло много народа и это действительно трагично.