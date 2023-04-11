Живые эмоции, боль и слёзы. Документальный фильм «Они сжигали Хатынь» презентовали в Минске
Новости Беларуси. 11 апреля Беларусь отмечает Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В кинотеатре «Беларусь» презентовали документальный фильм «Они сжигали Хатынь», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На экране – боль, слезы. На лицах в зале – живые эмоции, которые не сдержать. Но можно проговорить. После показа работал открытый микрофон, получилась яркая дискуссия.
Стефания Мишкуть, учащаяся филиала МГЛУ «Лингвогуманитарный колледж»:
У нас как у учащихся колледжа такие мероприятия проводятся достаточно часто. И упор делается на то, чтобы молодежь Беларуси знала об этом и такого больше не повторилось. Каждый раз, когда смотришь фильм о Хатыни, у тебя складываются достаточно жуткие впечатления, потому что погибло много народа и это действительно трагично.
В столице дан старт акции «30 дней до Победы». Ее инициатором стал Мингорисполком. Минчане будут посещать символичные места, приведут в порядок мемориалы. Запланирован ряд встреч с молодежью.