Сергей Лавров: «То, что они сейчас вытворяют с белорусами – это отвратительно. То есть это цензура чистейшей воды»

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:

Говоря о революциях, включая культурную революцию: вот конкурс «Евровидение» – то, что они сейчас вытворяют с белорусами – это отвратительно. То есть это цензура чистейшей воды. Эта песня, поскольку мы, непонятно кто, анонимные какие-то люди, в этой песне усматриваем какие-то намеки, мы вас не пускаем. Давайте другую. Дают другую песню – то же самое. Ну, что это за искусство, что это за культура, что это за демократия?