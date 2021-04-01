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Сергей Лавров: «То, что они сейчас вытворяют с белорусами – это отвратительно. То есть это цензура чистейшей воды»

01 апреля 2021 14:45
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Новости Беларуси. Глава МИД России Сергей Лавров назвал отвратительным подход организаторов «Евровидения» к Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свою позицию по этому вопросу дипломат озвучил в одном из своих интервью.

Сергей Лавров: «То, что они сейчас вытворяют с белорусами – это отвратительно. То есть это цензура чистейшей воды»-1

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:
Говоря о революциях, включая культурную революцию: вот конкурс «Евровидение» – то, что они сейчас вытворяют с белорусами – это отвратительно. То есть это цензура чистейшей воды. Эта песня, поскольку мы, непонятно кто, анонимные какие-то люди, в этой песне усматриваем какие-то намеки, мы вас не пускаем. Давайте другую. Дают другую песню – то же самое. Ну, что это за искусство, что это за культура, что это за демократия?

Сергей Лавров: «То, что они сейчас вытворяют с белорусами – это отвратительно. То есть это цензура чистейшей воды»-4

Напомним, еще 11 марта Европейский вещательный союз не принял композицию от Беларуси и попросил ее заменить, но и новая песня тоже якобы не соответствует правилам.

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# Евровидение 2021 # общество # Сергей Лавров # Галасы ЗМеста # Фотофакт

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