Верность избранному делу и преемственность. В ток-шоу «Такова судьба» говорили о династиях.

Сергей Кручинин, психолог:

Как правило, родители, которые достигают определенных успехов, влияют на выбор детей. Здесь сразу возникает вопрос: как на это смотрит наука. Есть взгляды, которые говорят, что это передается по наследству, точно также находятся и взгляды, которые опровергают это. В первую очередь передается пример и образ жизни.

Когда работают династии, тогда легче передавать свое дело.

Вячеслав Рычков, летчик-штурман 50-й смешанной авиационной базы:

Выбор был всегда. Я рос в 2 гарнизонах, в школе велась большая патриотическая работа. Я и не думал, что можно пойти не по этим стопам. Я знал, что существует куча других профессий, но я целенаправленно шел к этому.

Отцы по-разному реагируют, когда их ребенок хочет пойти по его стопам или не хочет.

Игорь Рычков, командир вертолетного отряда 181-й боевой вертолетной базы:

Когда у меня сын подчиненный, это только подчиненный. Это уже не сын. Я старался воспитывать сына на традициях СССР. Традиции там замечательные, старался их передать своему сыну.

Александр Солодуха:

Когда мальчишки закончили вузы, я сказал: ребята, теперь вы идете на свой хлеб. Они устроились на работу, нашли ее сами. Я не считаю зазорным, что они грузили арбузы, потом они работали на складе автозапчастей. Познавали жизнь. Параллельно работают со мной.