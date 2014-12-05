Новости Беларуси. У Брестской области юбилей — 75 лет. 5 декабря в 20 ее городах прошли десятки праздничных мероприятий. Основным стало вручение удостоверения «Почетных граждан Брестской области». Возможно, через много лет их имена, как и Наполеона Орды и Юлии Нестеренко, будут ассоциироваться именно с Брестчиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этих архивных документах день за днем вся история Брестской области. Точка отсчета — Указ Президиума Верховного Совета СССР. Сегодня брестчанами себя называют порядка полутора миллионов человек.

Анна Карапузова, директор государственного архива Брестской области:

Брестская область отсчитывает свою историю с 4 декабря 1939 года. Именно в этот день был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об образовании Барановичской, Белостокской, Брестской, Вилейской и Пинской областей в составе БССР. К сожалению, подлинника этого документа у нас нет. Но такой он был коротенький.

А это уже подлинник – протокол одного из первых заседаний Брестского облисполкома. Самые важные решения – создание системы образования и здравоохранения. Спустя 75 лет достижения врачей по-прежнему повод для особой гордости. Брестские медики первыми в регионах освоили операции по пересадке донорских органов. 5 декабря в Бресте вспоминали прошлое, говорили о настоящем.

Константин Сумар, председатель Брестского областного исполнительного комитета:

В плане развития нашей экономики и тех показателей, которые у нас есть, конечно, наша область, можно ее назвать лидирующей. И здесь очень большой труд тех людей, которые работали до этого, которые закладывали тот базис, тот фундамент, на котором мы сегодня строим хорошее, добротное здание, которое называется «Брестская область».

До настоящего времени список почетных граждан области состоял из шести имен, в том числе первого белорусского космонавта Петра Климука, дважды Героя Социалистического Труда Владимира Бедули, белой молнии Юлии Нестеренко, Героя Беларуси Петра Прокоповича. Сегодня список тех, кто внес в развитие региона особый вклад, пополнился еще 5 фамилиями. Примеряя почетную ленту, Мария Петровна заметно волнуется. Она первый педагог, которому всего через несколько минут будет присвоено почетное звание.

Мария Осипова, почетный гражданин Брестской области:

Это звание очень почетное, дорогое. Это звание за всю жизнь, за всю работу.

Героическая Брестская крепость, уникальная Каменецкая башня, белорусский Версаль — Ружанский дворец. О «брендах» Брестской области знают далеко за пределами нашей страны. На помостах Брестского международного музыкального фестиваля «Январский музыкальные вечера» ежегодно «сияют» звезды мировой величины, лучшие режиссеры привозят свои театральные работы на «Белую Вежу».

Этому хиту готовы подпевать как минимуму на 1/6 части суши. Беловежская пуща – один из самых посещаемых туристических объектов страны. Ежегодно сюда приезжают более 200 тысяч туристов со всего мира. К слову, именно здесь 11 лет назад поселился белорусский Дед Мороз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.