Спасатели предупреждают рыбаков об опасности выхода на лед

Новости Беларуси. По прогнозам синоптиков на выходных столбик термометра поднимется до плюсовой отметки. Причина тому — теплые воздушные массы, которые придут на смену холодным антициклонам. 6 декабря по республике ожидается от 2 до 9 градусов мороза. В воскресенье — около ноля. Такие перемены не на руку спасателям.

За 2014 год вода унесла жизни более 500 человек, причем почти половина таких случаев приходится на зимнее время.

Несмотря на все предупреждения, рыбаков на водоемах меньше не становится. Спасательные станции работают в круглосуточном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Едва ли не с первыми морозами на реках и озерах Беларуси появляются и первые любители зимней ловли. Неокрепший лед стал причиной не одной трагедии, но стоит морозу продержаться неделю, рыбаки напрочь забывают о безопасности.

Леонид Лытко:

В позапрошлом году товарищ только выбрался на лед, опять провалился. Поехал домой, переоделся и опять приехал.

Неудачный опыт только веселит заядлых рыбаков. Леонид и сам попадал в подобные неприятности. Как-то летом, спасая свою лодку и рыболовные снасти он чуть было не утонул, но увлечение всей своей жизни не бросил. И как только выходные, он сразу на озеро. Зачастую, просто отдохнуть и пообщаться.

Сергей Павленко:

Кошка, собака есть. Баба померла. Вот хожу кошке рыбу поймать, больше ничего.

Для многих рыбалка это далеко не улов, поэтому и приходят, и сидят над прорубью с утра до вечера, независимо от того похолодало на улице или потеплело.

Собственно, хотя бы веревка и сменный комплект одежды на всякий случай на зимней рыбалке должны быть всегда. Лед на водоеме не может быть одинаковым — под мостами, в узких протоках, вблизи камышей он слабее.

Сергей Павленко:

Надо знать технику безопасности.

Элеонора Лутович, СТВ:

Признаком прочного, значит, безопасного льда является его толщина и прозрачность.

Во избежание несчастных случаев в круглосуточном режиме работают спасательные станции. И на малейшие изменения погоды они реагируют незамедлительно.

Павел Соловьев, водолаз спасательной станции «Дрозды»:

Мы активизируем свои действия, то есть выходим на обходы чаще. Каждый час проводим беседы с рыбаками, которые находятся непосредственно в опасной зоне. Предупреждаем, чтобы они ушли из этих мест. Если какой-то несчастный случай случается, то мы, естественно, выходим и спасаем людей.

Чтобы не стать жертвой собственной беспечности, следует запомнить, что самое главное правило зимней рыбалки — это безопасность.