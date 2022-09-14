Сергей Клишевич: пусть праздник 17 сентября будет символом единства всех исторических периодов

Новости Беларуси. Борьба белорусского народа в межвоенной Польше за свое право жить в едином государстве и попытки современных польских псевдоэкспертов переписать нашу историю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти темы стали ключевыми на молодежном форуме «Беларусь помнит».

В нынешних условиях важно ответственно подходить к подготовке специалистов, способных не только изучать, но и воспитывать у молодежи уважение к своему наследию. Поэтому 14 сентября почти 100 молодых историков со всех регионов нашей страны в преддверии Дня народного единства обратились к белорусам с призывом помнить всенародное сопротивление польской оккупации.

Это и есть противоядие, которое защищает нас от недружественной политики иностранных государств. После активной дискуссии приняли резолюцию. Молодое поколение осуждает героизацию антисоветских бандформирований и уничтожение военных мемориалов.

Сергей Жук, аспирант Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина:

Очень важно обеспечивать национальное единство нашего народа. И одним из важных элементов этого является историческая память. Важно культивировать и развивать нашу национальную память, в том числе и с помощью инструментов государственной политики. Одним из них, на мой взгляд, является введение праздника Дня народного единства, который позволяет, прежде всего, задуматься об историческом прошлом нашего народа, о довольно сложных геополитических процессах, процессах становления, развития национальной государственности.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Вот это разъединение сыграло на то, что белорусы поняли, что такое единство. Естественно, больше мы никому не позволим нас разъединять, ссорить. И День народного единства, который мы будем совсем скоро отмечать, это праздник не только конкретной исторической даты, это символ единения нашего народа во всем. В наших традициях, нашей культуре. И, безусловно, в нашей истории. Потому что фактов, когда нас пытались уничтожить, когда по нашей территории прокатывались всевозможные войны и конфликты, было множество. И пусть этот праздник наш, 17 сентября, день объединения Западной и Восточной Беларуси, будет символом единства всех исторических периодов.