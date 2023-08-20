В Беларуси намолочено уже более 6,5 млн тонн зерновых колосовых и зернобобовых

Новости Беларуси. Очередной рубеж преодолели хлеборобы. 6,5 миллиона тонн зерновых колосовых и зернобобовых с учетом рапса намолочено на утро 20 августа в Беларуси. Аграрии вкладывают все силы в уборочную. На счету каждый час: пока погода относительно стабильная, нужно охватить как можно больше площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

87 % убираемых культур собраны. Осталось обмолотить 13 % полей с зерновыми и 12 % с рапсом. А вот лен почти весь вытереблен. Всего 4 % осталось до финиша. Льнотресты собрано около 27 тысяч тонн. Именно сейчас, когда страда близка к завершению, время заложить основу будущего урожая.