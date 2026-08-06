Сергеенко: труд строителей и ответственное отношение к делу формируют облик современной Беларуси

Труд строителей и ответственное отношение к делу формируют облик современной Беларуси. Об этом заявил Игорь Сергеенко во время встречи с трудовым коллективом «Минскстроя». В преддверии Дня строителя председатель Палаты представителей Национального собрания посетил учебный центр организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В составе «Минскстроя» сегодня трудится около 20 тысяч специалистов – это почти половина строительного комплекса столицы. Спектр работ огромен: от создания новых комфортных микрорайонов, строительства промышленных объектов, таких как Белорусская атомная электростанция, до возведения МТК и благоустройства территорий. Свое мастерство белорусские строители оттачивают на базе учебного центра «Минскстроя» – без отрыва от основной деятельности. С учетом стремительно меняющихся тенденций в строительной сфере в белорусское законодательство вносятся соответствующие поправки.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Уже несколько лет у нас действует Кодекс об архитектурной, градостроительной деятельности. Но жизнь показывает, что необходимо идти дальше. И идет активное обсуждение и подготовка в правительстве, в которую вовлечены и депутаты Палаты представителей. И в этом году мы вновь вернемся к корректировке Кодекса с учетом предложений практиков.