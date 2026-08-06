Лукашенко предложил ускорить реализацию договоренностей с Алжиром

Беларусь и Алжир подтверждают готовность к развитию взаимоотношений. Александр Лукашенко рассчитывает на ускорение реализации совместных проектов. Об этом Президент заявил во время встречи с государственным министром, министром иностранных дел, по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира Ахмедом Аттафом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава нашего государства отметил, что эта встреча стала продолжением его недавних переговоров с Президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном, которые стали прочным фундаментом для долгосрочного партнерства. Интерес к такому формату сотрудничества – взаимный. Это подтверждают и цифры. Если по итогам 2025 года товарооборот составил около 40 миллионов долларов, то за первое полугодие нынешнего цифра почти удвоилась. Александр Лукашенко выразил надежду, что в ближайшее время экономические показатели удастся нарастить.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Господин министр, мне доложили о графике моей работы, и в нем я с удовольствием обнаружил нашу встречу. Я до сих пор нахожусь под впечатлением моей встречи с вашим Президентом. Главный вывод – мы с Алжиром можем договориться о реализации многих проектов. Основой этого моего убеждения является то, что мы умеем делать абсолютно все, что сегодня, может, и завтра, необходимо будет Алжиру.

Более того, господин министр, мы обнаружили и договорились о том, что существует ряд проблем, и вышли на ряд конкретных проектов, которые мы можем осуществить уже сегодня во взаимодействии с вашим государством. Хотелось бы, чтобы эти проекты получили большее ускорение в ходе наших договоренностей с Алжиром. Если мы продвинемся в этом плане и достигнем договоренностей по конкретным проектам, это послужит, во-первых, фундаментом для дальнейших наших отношений. Во-вторых, это откроет новые возможности во взаимодействии между Беларусью и Алжиром уже сегодня. Вот примерно философия наших отношений, которую вижу я.

Визит алжирского лидера в Беларусь должен стать фундаментом для перехода от дипломатических договоренностей к масштабным экономическим контрактам.