Премьер‑министр Беларуси прибыл в Кыргызстан с двухдневным рабочим визитом

Чем опасен кариес? Стоматолог рассказала о возможных осложнениях

Часто мы недооцениваем кариес и откладываем визит к стоматологу до тех пор, пока не заболит. Однако кариес – это не просто разрушенный зуб, а настоящая колония бактерий, которые живут, размножаются и выделяют токсины прямо у вас во рту, эти токсины не сидят на месте.