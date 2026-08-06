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Премьер‑министр Беларуси прибыл в Кыргызстан с двухдневным рабочим визитом

06 августа 2026 10:53
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Премьер‑министр Беларуси Александр Турчин прибыл в Кыргызстан с двухдневным рабочим визитом. Правительственный борт приземлился в международном аэропорту «Иссык‑Куль», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер‑министр Беларуси прибыл в Кыргызстан с двухдневным рабочим визитом-2

В Чолпон‑Ате Александр Турчин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета – мероприятие пройдет в узком и расширенном составах. В повестке – 15 вопросов. Также запланирована встреча глав делегаций с лидером Кыргызстана Садыром Жапаровым.

# Александр Турчин # Беларусь-Кыргызстан

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