Премьер‑министр Беларуси прибыл в Кыргызстан с двухдневным рабочим визитом

Премьер‑министр Беларуси Александр Турчин прибыл в Кыргызстан с двухдневным рабочим визитом. Правительственный борт приземлился в международном аэропорту «Иссык‑Куль», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Премьер‑министр Беларуси Александр Турчин прибыл в Кыргызстан с двухдневным рабочим визитом. Правительственный борт приземлился в международном аэропорту «Иссык‑Куль», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Чолпон‑Ате Александр Турчин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета – мероприятие пройдет в узком и расширенном составах. В повестке – 15 вопросов. Также запланирована встреча глав делегаций с лидером Кыргызстана Садыром Жапаровым.