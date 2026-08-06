Глава МИД Алжира передал Лукашенко личное послание от Абдельмажида Теббуна

Беларусь и Алжир подтверждают готовность к развитию взаимоотношений. Александр Лукашенко рассчитывает на ускорение реализации совместных проектов. Об этом Президент заявил во время встречи с государственным министром, министром иностранных дел, по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира Ахмедом Аттафом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава нашего государства отметил, что эта встреча стала продолжением его недавних переговоров с Президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном, которые стали прочным фундаментом для долгосрочного партнерства. Интерес к такому формату сотрудничества – взаимный. Это подтверждают и цифры. Если по итогам 2025 года товарооборот составил около 40 миллионов долларов, то за первое полугодие нынешнего цифра почти удвоилась. Александр Лукашенко выразил надежду, что в ближайшее время экономические показатели удастся нарастить.

Переговоры лидеров двух стран в Алжире дали мощный импульс двусторонним контактам. Минск готов делиться с партнерами своими технологиями в машиностроении, а также создавать совместные производства в тех сферах, которые сейчас остро необходимы североафриканскому государству. В свою очередь, глава МИД Алжира передал Александру Лукашенко личное послание от Президента Абдельмажида Теббуна, подтверждающее готовность к решительным совместным шагам.

Ахмед Аттаф, государственный министр, министр иностранных дел, по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира:

Большое спасибо, господин Президент. Прежде всего, позвольте выразить чувство радости и гордости, которые я испытываю от нашей с вами встречи. Ваш друг, мой Президент, господин Абдельмаджид Теббун уполномочил меня донести до вашего сведения три послания.

Первое обращение – это знак глубокой дружбы и высокой оценки лично вам, господин Президент. Второе – его готовность и приверженность работать с вами плечом к плечу, чтобы повысить уровень двусторонних отношений. И третий пункт – это признание мощной динамики двусторонних отношений после вашей встречи в декабре прошлого года в Алжире.

И он обещает, что будет активно работать над выполнением той договоренности, которая была достигнута с вами, о посещении Беларуси в самое ближайшее время.

Визит алжирского лидера в Беларусь должен стать фундаментом для перехода от дипломатических договоренностей к масштабным экономическим контрактам.