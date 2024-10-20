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Парламенты Беларуси и Лаоса подписали меморандум о сотрудничестве

20 октября 2024 10:07
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Белорусские технологические возможности способны удовлетворить потребности экономики Лаоса. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко во время переговоров с министром планирования и инвестиций этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламенты Беларуси и Лаоса подписали меморандум о сотрудничестве-2

Белорусская делегация во Вьентьяне участвует в мероприятиях Генасамблеи межпарламентской ассамблеи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Речь идет об укреплении и развитии дружественных связей, продвижении мирной объединительной повестки. Национальные собрания Беларуси и Лаоса подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны уверены, что торгово-экономические отношения между странами необходимо подтягивать до уровня политических.

# Беларусь-Лаос

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