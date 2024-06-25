Сергеенко и Лавров обсудили идею проведения форума по вопросам евразийской безопасности

Сотрудничество Беларуси и России выходит на новый уровень и развивается по всем направлениям. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 32 года дипломатических отношений между странами союзничество и партнерство стало стратегическим. В период геополитической турбулентности важно развивать внешнее взаимодействие. Укрепление сотрудничества на международной арене с Сергеем Лавровым обсудил и председатель Палаты представителей.

Игорь Сергеенко отметил, что парламентарии активно участвуют в работе по углублению союзных связей и поддерживают инициативы президента России о необходимости формирования новой евразийской архитектуры безопасности.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Прозвучала идея, которую вы обсуждали, я так понимаю, с министром иностранных дел о проведении осенью текущего года конференции по вопросам евразийской безопасности здесь, на минской площадке. Поддержим эту идею и готовы силами нашего парламента принимать в ней участие.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Мы и в рамках подготовки к этому форуму обязательно будем проводить консультации с белорусскими друзьями и с другими приглашенными. Но обязательно хотим вовлечь субрегиональные структуры: ОДКБ, СНГ, ШОС, АСЕАН, Совет арабских государств Персидского залива и казахстанское Совещание по мерам доверия и взаимодействию в Азии.