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Сергеенко и Лавров обсудили идею проведения форума по вопросам евразийской безопасности

25 июня 2024 18:07
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Сотрудничество Беларуси и России выходит на новый уровень и развивается по всем направлениям. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергеенко и Лавров обсудили идею проведения форума по вопросам евразийской безопасности -1

За 32 года дипломатических отношений между странами союзничество и партнерство стало стратегическим. В период геополитической турбулентности важно развивать внешнее взаимодействие. Укрепление сотрудничества на международной арене с Сергеем Лавровым обсудил и председатель Палаты представителей.

Сергеенко и Лавров обсудили идею проведения форума по вопросам евразийской безопасности -4

Игорь Сергеенко отметил, что парламентарии активно участвуют в работе по углублению союзных связей и поддерживают инициативы президента России о необходимости формирования новой евразийской архитектуры безопасности.

Сергеенко и Лавров обсудили идею проведения форума по вопросам евразийской безопасности -7

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Прозвучала идея, которую вы обсуждали, я так понимаю, с министром иностранных дел о проведении осенью текущего года конференции по вопросам евразийской безопасности здесь, на минской площадке. Поддержим эту идею и готовы силами нашего парламента принимать в ней участие.

Сергеенко и Лавров обсудили идею проведения форума по вопросам евразийской безопасности -10

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Мы и в рамках подготовки к этому форуму обязательно будем проводить консультации с белорусскими друзьями и с другими приглашенными. Но обязательно хотим вовлечь субрегиональные структуры: ОДКБ, СНГ, ШОС, АСЕАН, Совет арабских государств Персидского залива и казахстанское Совещание по мерам доверия и взаимодействию в Азии.

Сергеенко и Лавров обсудили идею проведения форума по вопросам евразийской безопасности -13

После официальных встреч глава российского МИД пообщался с будущими белорусскими управленцами. Сергей Лавров прочитал лекцию студентам и преподавателям Академии управления при Президенте. Беларусь и Россия уверенно противостоят беспрецедентному политическому, экономическому, а сейчас уже и военному давления коллективного Запада. Как отметил Сергей Лавров, в непростой внешнеполитической обстановке страны углубляют военно-техническое сотрудничество. Это необходимо из-за попытки Запада сделать из Украины режим, который будет постоянно угрожать России и Беларуси.

# Международное сотрудничество # общество # Сергей Лавров # Игорь Сергеенко

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