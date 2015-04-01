Минский ГУМ – в истории и на картине художника Виктора Альшевского

Проспект Независимости – лицо нашей столицы, где каждое здание – памятник архитектуры прошлого века. Массивные, пышные сооружения со строгим декором, построенные в стиле сталинского ампира. Среди них самое узнаваемое – здание ГУМа.

История первого государственного универсального магазина началась в 1934 году. Тогда он размещался в здании бывшего Польского банка, который стоял на пересечении нынешнего проспекта Независимости и улицы Комсомольской.

В те годы это было самое модное и современное здание в городе. Однако после войны помещение универмага сильно пострадало. Потому 26 июля 1945 года в Кремле было принято решение о строительстве нового универсального магазина. Тогда ГУМ стал первым объектом вновь создаваемого архитектурного центра столицы.

Виктор Альшевский, художник, профессор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Коллектив, который работал, безусловно, базировался на европейской, классической итальянской архитектуре XVIII-XIX веков, венецианской архитектуре. Есть где-то аналогичные элементы, которые являются основой для взаимосвязи и развития.

В том, что из фасада здания ГУМа получилось сделать произведение искусства, заслуга главного архитектора. Им был приезжий Роман Гегарт.

Хоть проект и реализовывался на протяжении долгих пяти лет, результат был оправдан. ГУМ поражал своей помпезной архитектурой, невероятным количеством деталей декора и различных линейных форм.

Несмотря на успех, в 1955 году в сторону Гегарта посыпались первые камни. Эпоха сталинского ампира подходила к концу, многосложные архитектурные сооружения сменялись более простыми формами, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Виктор Альшевский, художник, профессор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Здесь есть какая-то глубина, понимание пропорций, которые связывают все элементы архитектурных деталей и тех же рельефов в одно целое. Поэтому архитектурное сооружение смотрится очень органично, выразительно и цельно, хотя глаза иногда разбегаются от такого количества деталей, элементов.

Для столицы открытие нового здания ГУМа стало настоящим праздником. Готовился к нему не только персонал.

В ночь перед открытием с 4 на 5 ноября 1951 года вдоль улицы Ленина и чуть ли не до самой Немиги выстроилась огромная очередь.

За заветными покупками съезжались со всех уголков БССР. Для послевоенных людей это был не просто магазин, а дворец торговли. Полированное дерево, зеркала, колоны в золоте, множество декоративных элементов и, конечно же, мраморная лестница.

Неслучайно художник Виктор Альшевский запечатлел красивейший памятник сталинского ампира и включил здание ГУМа в минский цикл своих картин. Внимательно рассмотреть здание первого универсального магазина позволяет его полотно «Посетители из Лувра в минском универмаге».

Со временем помпезная архитектура и уникальная внутренняя отделка скрылись от глаз покупателей за витринами и рекламными плакатами. Картина Виктора Альшевского помогает нам увидеть то, что остается незамеченным для глаз посетителей магазина.

В своем художественном произведении он подчеркнул дворцовый характер здания универмага.

Полотно разделено на две части. Слева мы можем наблюдать часть фасада здания ГУМа. Здесь автор акцентирует внимание на скульптурный характер сооружения. А вот справа художник изобразил скульптуры в роле манекенов. Тем самым еще раз указав на возвышенность и уникальность минского ГУМа.

Виктор Альшевский, художник, профессор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Не идти по пути такого закамуфлированного, стандартного мышления: поставить манекен, одеть. То есть стандартно, холодно, невыразительно, неинтересно. Человек, собственно говоря, проходит и не замечает. Но когда он увидит интересную скульптуру, которая стоит в витринах магазина, заходит в сам магазин. Там сделать экспозицию. Я не говорю о том, что, может, а картинам найти место.

Здание ГУМа – памятник архитектуры и градостроительства XX века. Уже много десятилетий он остается излюбленным местом для прогулок у минчан и гостей столицы.