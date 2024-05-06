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Сенаторы рассмотрят законопроект по вопросам деятельности Следственного комитета

06 мая 2024 06:30
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Беларусь – правовое государство. Парламентарии работают на перспективу, чтобы еще больше укрепить сильную, независимую, процветающую страну. На заседание первой сессии Совета Республики Национального собрания соберутся 6 мая сенаторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сенаторы рассмотрят законопроект по вопросам деятельности Следственного комитета-1

Оно пройдет во второй половине дня. К обсуждению будут представлены проекты законов. В том числе по вопросам деятельности Следственного комитета. Большой блок международных документов. Среди них законопроект о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

# Закон # общество

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