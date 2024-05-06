Сенаторы рассмотрят законопроект по вопросам деятельности Следственного комитета

Беларусь – правовое государство. Парламентарии работают на перспективу, чтобы еще больше укрепить сильную, независимую, процветающую страну. На заседание первой сессии Совета Республики Национального собрания соберутся 6 мая сенаторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оно пройдет во второй половине дня. К обсуждению будут представлены проекты законов. В том числе по вопросам деятельности Следственного комитета. Большой блок международных документов. Среди них законопроект о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе.