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Семья Жуковых из Витебска: обойти земной шар за 888 дней пешком!

14 марта 2016 08:14
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Семья Жуковых из Витебска собралась пешком обойти земной шар. Проект, рассчитанный на 888 дней, витебчане назвали «Идущие жуки» — в соответствии с фамилией путешественников. Семья Жуковых из Витебска собралась пешком обойти земной шар. Проект, рассчитанный на 888 дней, витебчане назвали «Идущие жуки» — в соответствии с фамилией путешественников. Семья Жуковых из Витебска (Александр и Елена) собралась пешком обойти земной шар. Проект, рассчитанный на 888 дней, витебчане назвали «Идущие жуки» — в соответствии с фамилией путешественников. Подробнее о проекте  — в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ. 
 

# общество # Путешествия # Фотофакт # Александр Жуков # Елена Жукова

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