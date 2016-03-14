Семья Жуковых из Витебска: обойти земной шар за 888 дней пешком!

Семья Жуковых из Витебска собралась пешком обойти земной шар. Проект, рассчитанный на 888 дней, витебчане назвали «Идущие жуки» — в соответствии с фамилией путешественников. Семья Жуковых из Витебска собралась пешком обойти земной шар. Проект, рассчитанный на 888 дней, витебчане назвали «Идущие жуки» — в соответствии с фамилией путешественников. Семья Жуковых из Витебска (Александр и Елена) собралась пешком обойти земной шар. Проект, рассчитанный на 888 дней, витебчане назвали «Идущие жуки» — в соответствии с фамилией путешественников. Подробнее о проекте — в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

