Акция «Мы - граждане Беларуси»: 14 марта вручили паспорта 14 лучшим юношам и девушкам

Новости Беларуси. Шаг во взрослую жизнь. В Комитете госконтроля в рамках всебелорусской акции «Мы - граждане Беларуси» 14 марта вручили национальные паспорта 14 лучшим юношам и девушкам.

Главный документ ребята получили в торжественной обстановке из рук руководства Комитета Госконтроля. Большинство приглашённых - победители и призеры школьных олимпиад, активные участники творческих конкурсов и спортивных соревнований.

София Шейпак, учащаяся средней школы №17 Минска:

Вручение паспорта – это очень ответственное мероприятие в моей жизни, в ходе которого я становлюсь полноправным гражданином Республики Беларусь.

Дарья Тимовец, учащаяся средней школы №3 Клецка:

Мы перешли на новый этап нашей жизни, и, хоть пока нам 14 лет, мы являемся полноправными гражданами. Получение паспорта это не пустая формальность.

Иван Романович, первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Государство уделяет постоянно большое внимание проблемам молодых. Ведь они – это фундамент, на котором завтра будет стоять наша страна. Важно, чтобы они получили образование. За годы независимости у нас сформирована система, она обновлена. Среднее образование у нас предоставлено всем. Предоставлены все возможности получить высшее образование.

Напомню, нынешняя акция стартовала 10 марта в Музее белорусской государственности. Ее финальные мероприятия пройдут в День конституции Республики Беларусь. Отмечу, этот патриотический проект начался в 2004-м году. За это время тысячам юношей и девушек в торжественной обстановке из рук известных государственных деятелей, руководителей исполнительной и законодательной власти были вручены паспорта граждан Республики Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.