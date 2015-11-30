900 лошадей и 1,5 тысячи артистов: 90-летие королевы Великобритании отметят с размахом

Новости Великобритании. На праздновании 90-летия королевы Великобритании в Виндзорском замке будут задействованы 900 лошадей и 1,5 тысячи артистов, – сообщили в Букингемском дворце, выпустив в продажу 25 тысяч билетов на это мероприятие.

Захватывающее театральное представление пройдёт с 12 по 15 мая 2016 года.

В празднике в Хоум Парке Виндзорского замка примут участие музыканты, танцоры и хоры, а также известные актёры и артисты, сообщает The Telegraph.

Члены королевской семьи будут присутствовать на каждом из представлений, а королева, которой 21 апреля исполняется 90 лет, прибудет на последнее шоу, которое будет транслироваться по ITV в режиме реального времени.