900 лошадей и 1,5 тысячи артистов: 90-летие королевы Великобритании отметят с размахом
Новости Великобритании. На праздновании 90-летия королевы Великобритании в Виндзорском замке будут задействованы 900 лошадей и 1,5 тысячи артистов, – сообщили в Букингемском дворце, выпустив в продажу 25 тысяч билетов на это мероприятие.
Захватывающее театральное представление пройдёт с 12 по 15 мая 2016 года.
В празднике в Хоум Парке Виндзорского замка примут участие музыканты, танцоры и хоры, а также известные актёры и артисты, сообщает The Telegraph.
Члены королевской семьи будут присутствовать на каждом из представлений, а королева, которой 21 апреля исполняется 90 лет, прибудет на последнее шоу, которое будет транслироваться по ITV в режиме реального времени.
Национальные празднования пройдут в выходные после официального дня рождения королевы в июне. Они ознаменуются праздниками на улице Мэлл, связывающей Букингемский дворец с Трафальгарской площадью, благодарственным молебном в соборе Святого Павла и торжественным разводом караулов с выносом знамени.
Организаторы ожидают, что билеты на праздничные мероприятия раскупят очень быстро.
Стоимость билетов варьируется от 80 до 250 долларов на человека на первые три шоу и от 110 до 300 долларов на последнее шоу.
Самые дорогие билеты гарантируют места рядом с королевской ложей и доступ к комнате для общения.
Розыгрыш бесплатных билетов на праздничный вечер перед финальным шоу состоится в канун Нового года.
Розыгрыш 5 тысяч бесплатных билетов будет проведён на гигантском экране, на котором будет проходить трансляция финального шоу в Виндзоре, где зрители также смогут увидеть гостей на красной ковровой дорожке.
Саймон Брукс-Уорд, продюсер и режиссёр мероприятия:
Мы очень усердно работаем, чтобы сделать это мероприятие самым уникальным празднованием дня рождения.
Мы особенно рады, что смогли воплотить идею с 5 000 бесплатных билетов, чтобы у людей был шанс стать участниками праздничных мероприятий. Розыгрыш билетов на праздничный вечер перед финальным шоу состоится в канун Нового года.
Перевод: Светлана Конашевская