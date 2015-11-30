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900 лошадей и 1,5 тысячи артистов: 90-летие королевы Великобритании отметят с размахом

30 ноября 2015 08:52
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Новости Великобритании. На праздновании 90-летия королевы Великобритании в Виндзорском замке будут задействованы 900 лошадей и 1,5 тысячи артистов, – сообщили в Букингемском дворце, выпустив в продажу 25 тысяч билетов на это мероприятие.

Захватывающее театральное представление пройдёт с 12 по 15 мая 2016 года.

В празднике в Хоум Парке Виндзорского замка примут участие музыканты, танцоры и хоры, а также известные актёры и артисты, сообщает The Telegraph.

Члены королевской семьи будут присутствовать на каждом из представлений, а королева, которой 21 апреля исполняется 90 лет, прибудет на последнее шоу, которое будет транслироваться по ITV в режиме реального времени.

900 лошадей и 1,5 тысячи артистов: 90-летие королевы Великобритании отметят с размахом -1


Фото. Королевская семья

Национальные празднования пройдут в выходные после официального дня рождения королевы в июне. Они ознаменуются праздниками на улице Мэлл, связывающей Букингемский дворец с Трафальгарской площадью, благодарственным молебном в соборе Святого Павла и торжественным разводом караулов с выносом знамени.

Организаторы ожидают, что билеты на праздничные мероприятия раскупят очень быстро.

Стоимость билетов варьируется от 80 до 250 долларов на человека на первые три шоу и от 110 до 300 долларов на последнее шоу.

Самые дорогие билеты гарантируют места рядом с королевской ложей и доступ к комнате для общения.

900 лошадей и 1,5 тысячи артистов: 90-летие королевы Великобритании отметят с размахом -4

Розыгрыш бесплатных билетов на праздничный вечер перед финальным шоу состоится в канун Нового года. 

Розыгрыш 5 тысяч бесплатных билетов будет проведён на гигантском экране, на котором будет проходить трансляция финального шоу в Виндзоре, где зрители также смогут увидеть гостей на красной ковровой дорожке.

Саймон Брукс-Уорд, продюсер и режиссёр мероприятия:
Мы очень усердно работаем, чтобы сделать это мероприятие самым уникальным празднованием дня рождения.
Мы особенно рады, что смогли воплотить идею с 5 000 бесплатных билетов, чтобы у людей был шанс стать участниками праздничных мероприятий. Розыгрыш билетов на праздничный вечер перед финальным шоу состоится в канун Нового года.

Перевод: Светлана Конашевская

# общество # Звезды

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