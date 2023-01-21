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«Семья – основа созидания». В Минске вручили медали «За любовь и верность» тем, кто прожил в браке более 25 лет

21 января 2023 09:28
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Новости Беларуси. В то время, пока на Западе в моду входят нездоровые ценности, Беларусь сохраняет твердую позицию и на законодательном уровне дает определение семье – это союз мужчины и женщины. Накануне в посольстве России в нашей стране семьи, которые прожили в браке более 25 лет, наградили медалями «За любовь и верность», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Семья – основа созидания». В Минске вручили медали «За любовь и верность» тем, кто прожил в браке более 25 лет-1

Торжественное мероприятие приурочено к празднованию сразу двух дат: Дня Петра и Февронии, а также Дня семьи. В 2023 году традиции исполнится 15 лет. К юбилею были изданы тематические книги, а почта России подготовила оригинальную открытку.

«Семья – основа созидания». В Минске вручили медали «За любовь и верность» тем, кто прожил в браке более 25 лет-4

Андрей Лопацкий, генеральный директор Международного фонда поддержки деятелей культуры и искусств:
Сегодня наши семейные ценности подвергаются определенным испытаниям. И вот этим праздником мы хотим подчеркнуть, что для нас это очень важно. И здесь, в Беларуси, в год, который у нас объявлен Президентом Годом мира и созидания, хотим показать, что семья это основа созидания.

Ежегодно более 7 000 семейных пар получают поздравления и благодарность за сохранение истинных ценностей. И не только на территории Беларуси. Относительно молодой традиции следуют более 40 стран мира.

«Семья – основа созидания». В Минске вручили медали «За любовь и верность» тем, кто прожил в браке более 25 лет-7

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# Брак и семья # общество # Андрей Лопацкий # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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