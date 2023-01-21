«Семья – основа созидания». В Минске вручили медали «За любовь и верность» тем, кто прожил в браке более 25 лет

Новости Беларуси. В то время, пока на Западе в моду входят нездоровые ценности, Беларусь сохраняет твердую позицию и на законодательном уровне дает определение семье – это союз мужчины и женщины. Накануне в посольстве России в нашей стране семьи, которые прожили в браке более 25 лет, наградили медалями «За любовь и верность», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественное мероприятие приурочено к празднованию сразу двух дат: Дня Петра и Февронии, а также Дня семьи. В 2023 году традиции исполнится 15 лет. К юбилею были изданы тематические книги, а почта России подготовила оригинальную открытку.

Андрей Лопацкий, генеральный директор Международного фонда поддержки деятелей культуры и искусств:

Сегодня наши семейные ценности подвергаются определенным испытаниям. И вот этим праздником мы хотим подчеркнуть, что для нас это очень важно. И здесь, в Беларуси, в год, который у нас объявлен Президентом Годом мира и созидания, хотим показать, что семья – это основа созидания.

Ежегодно более 7 000 семейных пар получают поздравления и благодарность за сохранение истинных ценностей. И не только на территории Беларуси. Относительно молодой традиции следуют более 40 стран мира.