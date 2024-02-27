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Как увеличить запас хода электромобиля без зарядки? Учащийся из Могилёва предложил решение

27 февраля 2024 17:10
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Инфраструктура Беларуси активно готовится под электрокары. В стране уже работают порядка 900 зарядных станций. Эксперты прогнозируют, что к новому десятилетию каждая третья машина будет электрической, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По нашим дорогам уже ездит более 10 тысяч экомашин. Иметь свое – ориентирует глава государства и ставит задачу за год освоить серийное производство белорусских электромобилей. Слова Александра Лукашенко, адресованные белорусскому машиностроению, получили неожиданный эффект.

Юлия Мычка знает подробности.

Как увеличить запас хода электромобиля без зарядки? Учащийся из Могилёва предложил решение-1

Я сидел дома на выходных, смотрел новости. И в один момент Президент нашей страны сказал, что нужно создать электромобиль к 2025 году.

Эти слова главы государства учащийся Могилевского электротехнического колледжа воспринял как сигнал к действию. Никита Калистратов с первого курса увлекается техническим творчеством. После выпуска новостей в идейном вдохновении провел несколько бессонных ночей. И не зря… Однажды утром вместо будильника в голове прозвенела идея: четыре колеса электромобиля могут не только перемещать машину из пункта «А» в пункт «Б», а вырабатывать электроэнергию, которая продлит путь без дополнительной зарядки.

Как увеличить запас хода электромобиля без зарядки? Учащийся из Могилёва предложил решение-4

Магнит и катушка индуктивности и уже когда вращается колесо автомобиля – вырабатывается электрическая энергия, можно видеть да на вольтметре.

В сумме от каждого колеса плюс 300 Вольт на аккумулятор. Такая бесплатная подзарядка на ходу позволяет увеличить пробег в три раза.

Как увеличить запас хода электромобиля без зарядки? Учащийся из Могилёва предложил решение-7

Никита Калистратов, учащийся Могилевского государственного электротехнического колледжа:
В итоге электромобиль сможет проехать больше на 600 километров по сравнению, например, с обычным электромобилем, у которого только аккумуляторная батарея, он приезжает 400. У нас этот пробег увеличивается до 1000 километров где-то.

Как увеличить запас хода электромобиля без зарядки? Учащийся из Могилёва предложил решение-10

Разработку молодого изобретателя уже оценили на заводе «Белджи». Ответ главного технолога предприятия о том, что проект жизнеспособный и перспективный – достижение – убеждены в колледже. Нестандартная зарядка для электромобиля вышла в финал конкурса «100 идей для Беларуси». В колледже спешат защитить интеллектуальную собственность и получить патент на формулу изобретения.

Подробнее – в видеоматериале.

# Электромобили # общество # Юлия Мычка

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