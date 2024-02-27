Как увеличить запас хода электромобиля без зарядки? Учащийся из Могилёва предложил решение

Инфраструктура Беларуси активно готовится под электрокары. В стране уже работают порядка 900 зарядных станций. Эксперты прогнозируют, что к новому десятилетию каждая третья машина будет электрической, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По нашим дорогам уже ездит более 10 тысяч экомашин. Иметь свое – ориентирует глава государства и ставит задачу за год освоить серийное производство белорусских электромобилей. Слова Александра Лукашенко, адресованные белорусскому машиностроению, получили неожиданный эффект. Юлия Мычка знает подробности.

Я сидел дома на выходных, смотрел новости. И в один момент Президент нашей страны сказал, что нужно создать электромобиль к 2025 году. Эти слова главы государства учащийся Могилевского электротехнического колледжа воспринял как сигнал к действию. Никита Калистратов с первого курса увлекается техническим творчеством. После выпуска новостей в идейном вдохновении провел несколько бессонных ночей. И не зря… Однажды утром вместо будильника в голове прозвенела идея: четыре колеса электромобиля могут не только перемещать машину из пункта «А» в пункт «Б», а вырабатывать электроэнергию, которая продлит путь без дополнительной зарядки.

Магнит и катушка индуктивности и уже когда вращается колесо автомобиля – вырабатывается электрическая энергия, можно видеть да на вольтметре. В сумме от каждого колеса плюс 300 Вольт на аккумулятор. Такая бесплатная подзарядка на ходу позволяет увеличить пробег в три раза.

Никита Калистратов, учащийся Могилевского государственного электротехнического колледжа:

В итоге электромобиль сможет проехать больше на 600 километров по сравнению, например, с обычным электромобилем, у которого только аккумуляторная батарея, он приезжает 400. У нас этот пробег увеличивается до 1000 километров где-то.