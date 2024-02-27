В Минске презентовали книгу с воспоминаниями детей войны в честь 80-летия освобождения Беларуси

Их детство закончилось летом 1941-го. В Минске презентовали книгу с воспоминаниями детей Великой Отечественной войны. Издание приурочили к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автор – составитель книги – ветеран Вооруженных сил Советского Союза Илья Карабликов. В июне 1941-го ему не было еще и полугода. О первых месяцах Великой Отечественной он знает со слов тех, кто его воспитывал.

Илья Карабликов, автор – составитель книги: Я до этого выпустил книгу «Дети войны: суворовцы вспоминают», тоже воспоминания своих сверстников, с которыми я учился в Суворовском училище. Уже такой опыт получив на издании этом, выступая перед молодежью, я понял, что надо продолжить эту работу, тем более для меня эта тема очень близка.

Согласно официальным данным, сиротами после Великой Отечественной войны остались более 138 тысяч белорусских детей. Всего в издание вошли воспоминания более 70-ти свидетелей тех страшных событий. Дети войны с достоинством прошли все испытания начала 1940-х, а также послевоенное восстановление, и внесли большой вклад в нашу общую память о Великой Победе.

Анатолий Жариков:

Отец погиб в 1937-м году, мать в 1938-м умирает, и мы пошли в детдом. Началась война, директора детдома призвали в ряды Красной армии – он ушел. Осталась женщина, пообещали эвакуировать детдом, однако не успели.

В книге собраны истории об оккупации, о гетто, концентрационных лагерях, а также о блокадном Ленинграде, жизни с партизанами и эвакуации. Всего в издании шесть разделов. Книга отпечатана тиражом в тысячу экземпляров. И нет сомнений, что вызовет большой интерес у читателя.