Лазуткин: Запад не смог решить вопрос в Украине военным путём. Дальше будет переговорный процесс либо поражение

Во время единого дня голосования Президент Беларуси подробно рассказал о перспективах присутствия ОДКБ на Южном Кавказе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Армения заявляет о готовности выйти из блока, но, по словам Президента, это долгий процесс, который может занять годы. А вот громкие заявления всегда делают под конкретную задачу. Какие вызовы ждут общее военное пространство и какие процессы происходят по периметру его границ – расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

В конце февраля в СМИ вбросили информацию, что готовится визит Зеленского в Армению. В сентябре 2023 года супруга руководителя Армении посетила Бучу под Киевом, и для ответного визита заранее создавали фон. Скорее всего, поездка Зеленского, если она будет, состоится накануне выборов в России в середине марта. Обсуждать двум странам нечего, но задача Запада – медийная: показать, что от России отворачиваются союзники. При этом после смерти Навального у российского посольства в Ереване прошла генеральная репетиция – там собрали большой митинг. Вот они машут бело-сине-белыми флагами, потому что в Армении сегодня размещена часть российской оппозиции, иноагенты и люди, которые уехали после начала СВО. Есть и местные структуры, связанные с американскими фондами.

Но в Армении для Украины будут большие трудности. Когда Азербайджан проводил военную операцию в Карабахе, Киев сразу и полностью ее поддержал. Там заявили, что Карабах – это то же самое, что Донбасс, что они тоже отказываются от Минских соглашений и переговорного процесса и будут возвращать территорию только военным путем (к слову, такая позиция Киева и привела к началу СВО). Кроме того, Зеленский развивал связи с Турцией – союзником Азербайджана, закупал в Турции оружие, отшивал форму для ВСУ, проводил переговоры в Стамбуле, обменивал пленных, и симпатий армян это ему не добавило. То есть даже если какая-то прозападная часть внутри Армении поддержит Зеленского против России (а это процентов 15 – такой сегодня рейтинг у правящей партии Никола Пашиняна), то от Зеленского тут же потребуют позицию по Карабаху, которую он не сможет подтвердить. Поэтому не надо верить своим глазам. Нам будут показывать и рассказывать, что все пропало и ОДКБ разваливается. Но, во-первых, выход будет сложно провести через парламент. А если западники организуют в Ереване акции протеста против ОДКБ, привезут Зеленского, чтобы давить на парламент, проведут акции против российских выборов – это не значит, что Армения ушла на Запад и там случился провал российской внешней политики. Андрей Лазуткин:

Просто Запад два года бил в слабую точку – пока в России не развернули производство оружия для СВО, техники и боеприпасов не хватало всем странам ОДКБ. И это использовали, чтобы внести раздрай в блок, что Россия якобы больше никому не помогает. Да и вообще, сколько ей там осталось, скоро уже и Кремль возьмут. Но сегодня Россия уже производит достаточно оружия, хватит всем, в том числе Армении, только не надо портить отношения – по сути, на это и намекал наш Президент. Причем мировые цены на боеприпасы за два года выросли раза в три, Армения просто не сможет покупать их на Западе по рыночной цене, да еще в условиях, когда все идет на Украину и Ближний Восток. А если брать кредиты, то помощь сегодня не выделяют даже Украине, и тем более американцы до выборов не станут финансировать Армению. Поэтому, как сказал Президент, надо реагировать спокойно и не горячиться. Кроме того, есть еще фактор Ирана – у них сухопутная граница с Арменией, и руководство Ирана делает все, чтобы НАТО на Южном Кавказе не усилилось. В крайнем случае, Иран может провести совместные военные учения или доставить оружие вместе с ОДКБ. Был бы запрос из Еревана. А там сегодня разделенное пополам общество – есть как противники, так и сторонники сотрудничества с Западом, но последних специально подсвечивают. А нас все время пытаются настроить друг против друга в наших интеграционных объединениях. Раньше рассказывали, что плохим союзником России является Беларусь, потом плохим союзником назначили Казахстан, теперь западники давят на Кыргызстан и требуют не трогать их НКО. Армения – это звено все той же цепочки, но здесь время работает на Россию. Во-первых, уже видно, что Запад не смог решить вопрос в Украине военным путем, и дальше будет либо переговорный процесс, либо поражение, то есть в военном плане НАТО не помогло. Во-вторых, тема помощи далекому маленькому союзнику в американской политике временно стала токсичной, как это было после Вьетнама. Какое-то время помогать не будут вообще никому, потому что избиратель этого не поймет. В-третьих, непонятно, с кем на Западе договариваться Пашиняну.

Андрей Лазуткин:

Для сравнения, и в России, и в Беларуси, и в Азербайджане, и в Узбекистане, и в Иране, и в Китае, и в Турции, и в Саудовской Аравии построены системы, которые будут работать много лет. Там есть понятные лидеры, с которыми нужно договариваться. А западный мир сегодня зависит от выборов в США, там нет ни одной более или менее самостоятельной фигуры. То есть это союзники, которые завтра растают как дым. Еще один важный фактор в СНГ – это стоимость нефти и газа. К примеру, Азербайджан экспортирует нефть в Евросоюз, и хотя он напрямую не поддерживает русских, им выгодна высокая мировая цена, которую сегодня обеспечивает Россия, договорившись с ОПЕК. Та же ситуация по нефти для Казахстана, плюс Россия обеспечивает казахам дешевый транзит через свою систему. Американцы же все время пытаются обвалить рынок нефти. Поэтому для сырьевых стран СНГ вступать с ними в сговор означает терять 10-15 миллиардов долларов ежегодно. Никакое посольство США им никогда столько не компенсирует. Поэтому американцы и давят через СМИ, НКО и акции протеста, в то время как Россия создает взаимозависимые системы в экономике. А для Беларуси высокие цены на нефть тоже выгодны, потому что на выручку от нефти наши союзники смогут купить больше промышленных и сельхозтоваров, которые мы производим.

По тому, как Президент во время выборов общался с журналистами, заметно, что он внимательно следит за процессами, которые происходят в СНГ, и многое просчитывает наперед. И его прогнозы, по сути, будут частью уже президентской кампании. Итак, что может измениться за год? Во-первых, стали реальными перспективы мира в Украине. Все сырьевые, энергетические и промышленные предприятия остались в восточной части страны, там же лучшие земли, климат и порты. И поскольку Киев не смог вернуть восточные и южные территории под контроль (для этого проводился контрнаступ), для американцев пропадает экономический смысл финансировать войну. А значит, хочет этого Зеленский или нет, но война закончится. А дальше у нашего Президента будет сильная позиция – в начале СВО он как посредник предлагал Украине выгодный мир без потери территорий, с отводом войск с Донбасса, и достаточно уважительно отзывался об украинских военных, которые останутся значимой силой и после войны. То есть даже в послевоенной Украине Лукашенко сохранит определенный авторитет и сможет транслировать белорусскую точку зрения. А ведь это и есть самое важное – что будет после заключения мира, и у кого какие останутся каналы влияния. Во-вторых, если американцы не смогут разжечь ситуацию в Средней Азии (а пока что мы видим, что и Россия, и Узбекистан договорились с талибами), впервые за 30 лет, с момента вывода наших войск из Афганистана, там будет спокойная жизнь. Китай сможет проложить новый транзитный коридор, а Беларусь сможет стать частью большого строительства и ряда крупных проектов. Никто не будет инвестировать в страну, которая не контролирует свои границы, где велик фактор исламизма и где завтра будет непонятно какая власть. А сегодня, наоборот, во всех республиках, особенно в Кыргызстане, мы наблюдаем долгожданную стабилизацию.