Семья из Витебска продала квартиру, чтобы достроить дом в пригороде. Но как жить без воды, когда приходится мыться у родственников?

Новости Беларуси. Как восстановить свое честное имя и можно ли жить в новом доме без воды? С такими вопросами обратились жители северного региона страны к помощнику Президента – инспектору по Витебской области Анатолию Линевичу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Бурунова, например, продала жильё в областном центре, чтобы достроить дом в пригороде. Стройматериалы носили на собственных плечах – подъехать ни к одному дому на 4-х улицах невозможно и сейчас. Дорог нет.

Решить проблему представители местной власти пообещали к июню. Анатолий Линевич потребовал закрыть вопрос – и с водопроводом, и с дорогами к 9 мая.

Екатерина Бурунова, жительница деревни Вороны:

Мы переехали год назад в надежде, что нам скоро дадут и воду. Обещание властей было, что и газ, и свет, и вода, и дороги, и подъезды будут. Газ есть, электричество есть, воды нет. Приходится ездить, хорошо, что у нас есть родственники в городе, – пускают в квартиру помыться. Всю недвижимость продали.





Анатолий Линевич, помощник Президента – инспектор по Витебской области:

Были обращения в облисполком по устройству и благоустройству улиц, строящихся индивидуальных жилых домов. И на сегодня уже приняты решения, выделено финансирование и работа будет проведена по прокладке водопровода, дороги и так далее. То, что касается других вопросов, они абсолютно разносторонние, и я вижу здесь стремление и органов власти отнестись с пониманием к проблемам людей.