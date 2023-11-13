БРСМ поможет стать участником Всебелорусской молодёжной стройки в Брестской крепости

Новости Беларуси. Чтобы каждый желающий смог стать участником Всебелорусской молодежной стройки в Брестской крепости, 13 ноября начнет работу горячая линия Центрального комитета БРСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первым трудовую путевку для работы на знаковом объекте накануне в торжественной обстановке получил стройотряд Брестского государственного технического университета, который ранее зарекомендовал себя на Всебелорусской молодежной стройке в Хатыни. Стройотряд «Спадчына» состоит из 15 человек, ребята приступили к подсобным работам.