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БРСМ поможет стать участником Всебелорусской молодёжной стройки в Брестской крепости

13 ноября 2023 06:36
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Новости Беларуси. Чтобы каждый желающий смог стать участником Всебелорусской молодежной стройки в Брестской крепости, 13 ноября начнет работу горячая линия Центрального комитета БРСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БРСМ поможет стать участником Всебелорусской молодёжной стройки в Брестской крепости-1

Первым трудовую путевку для работы на знаковом объекте накануне в торжественной обстановке получил стройотряд Брестского государственного технического университета, который ранее зарекомендовал себя на Всебелорусской молодежной стройке в Хатыни. Стройотряд «Спадчына» состоит из 15 человек, ребята приступили к подсобным работам.

БРСМ поможет стать участником Всебелорусской молодёжной стройки в Брестской крепости-4

Всего при поддержке штаба патриотических сил БРСМ собрано 215 тысяч рублей. Сбор средств продолжается. Задача общественных объединений – предоставить возможность каждому внести свой вклад в строительство Республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости.

# БРСМ # общество # Фотофакт

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