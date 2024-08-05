На хлебных нивах от рассвета до заката – как проходит жатва в Молодечненском районе?

Минская область остается лидером жатвы. Аграрии центрального региона намолотили более 1 миллиона 600 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Пройдено 75 % площадей. Урожайность – 41 центнер с гектара. На полях работают свыше 1,5 тысяч комбайнов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Чтобы выйти на высокие результаты, аграрии трудятся и днем, и ночью. Значительный вклад в общий каравай вносят и семейные экипажи. Как идет жатва на хлебных нивах Молодечненского района – материал Анны Куртасовой.

Этот экипаж отличается от других своей теплотой и командным настроем. В хозяйстве «Засковичи» на уборке зерновых трудится семейная пара. Юрий Петрусенко – опытный механизатор, за рулем комбайна с 22 лет. А вот супруга Светлана Станилевич – в этом деле новичок. Сама работает на почте, сейчас в отпуске. Вместо летнего отдыха решила помочь мужу в поле и тем самым подзаработать. Она помощник механизатора.

Светлана Станилевич, помощник механизатора «Засковичи»:

Первые дни было непривычно, пока не знала, что как. Потом уже вникла в работу.

Слаженность и взаимопонимание семейного тандема в уборке хлеба особо важны. Это в свою очередь влияет и на темп, и на качество сбора зерна.

Анна Куртасова, корреспондент:

Чтобы уборочная прошла без происшествий, рядом с комбайнами дежурит и техника МЧС. Спасатели ежедневно сопровождают экипажи в поле. Это позволит оперативно среагировать на случай возможного возгорания и вовремя потушить задымление.

На хлебных нивах экипажи от рассвета до заката в прямом смысле. Даже ночью комбайны на передовой. Чтобы все успеть собрать вовремя. В хозяйстве «Засковичи» в 2024 году предстоит убрать 1 тысячи 200 гектаров с зерновыми. Уже собрали 60 % от плана. Каравай в этом году радует.

Евгений Гинцяк, директор сельхозпредприятия «Засковичи»:

Мы уже сдали госзаказ. Самый достойный результат на сегодня мы получили с озимого ячменя – 58 центнеров. Сейчас мы работаем на озимой пшенице, в среднем выходим на 40 центнеров, но мы еще не убрали, поэтому сложно нам загадывать. Надеемся на больший результат.