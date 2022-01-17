Семейный капитал в Беларуси. На что теперь можно досрочно использовать и какие есть нововведения

Новости Беларуси. Размер семейного капитала с 1 января 2022 года вырос на 9,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие еще нововведения появились в использовании семейного капитала и как будет проводиться его индексация? В гостях программы начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Минтруда и соцзащиты Беларуси Светлана Белаш.

Юлия Алексеюк, СТВ:

Какие нововведения появились в использовании семейного капитала в 2022 году? «Досрочно можно использовать средства семейного капитала на погашение кредитов, выданных банками»

Светлана Белаш, начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

1 января 2022 года расширены направления и возможности досрочного использования семейного капитала. При улучшении жилищных условий средства семейного капитала можно досрочно использовать на приобретение долей или доли жилого помещения, также можно использовать средства досрочно на погашение займа, выданного организацией по месту работы на приобретение жилья, его строительства или реконструкцию. Досрочно можно использовать средства семейного капитала на погашение кредитов, выданных банками по договорам о переводе долга и приеме задолженности, если такие кредиты выдавались также на цели строительства, реконструкции, приобретения жилья. Важно понимать, что при улучшении жилищных условий средства семейного капитала могут быть использованы только гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий. Еще одно направление расширено по досрочному использованию средств семейного капитала – на получение услуг в сфере образования. Наряду с государственными учреждениями образования, средства могут быть использованы досрочно в высших учебных заведениях, средних учебных заведениях потребкооперации Республики Беларусь, а также в высших учебных заведениях Федерации профсоюзов Беларуси.

Светлана Белаш:

При получении платных медицинских услуг средства семейного капитала могут быть использованы досрочно при проведении высокотехнологичных вмешательств в ортопедии. Также с 1 января 2022 года введено новое направление досрочного использования средств семейного капитала – на приобретение товаров, предназначенных для социальной реабилитации и интеграции инвалидов, детей-инвалидов в общество, тех, которые имеют нарушение слуха или опорно-двигательного аппарата. Для того чтобы граждане более взвешенно и обдуманно подходили к вопросу досрочного распоряжения семейным капиталом, введены некоторые ограничения. Например, при строительстве, реконструкции, покупке жилья с использованием средств семейного капитала граждане, члены их семей будут сниматься с очереди на улучшение жилищных условий. Также введен запрет на отчуждение жилых помещений, приобретенных с использованием средств семейного капитала, в том числе если это помещение приобреталось в счет кредита. Нельзя приобрести с использованием средств семейного капитала дом, который включен в реестр ветхих и пустующих домов. «Индексация семейного капитала производится ежегодно, начиная с 1 января 2021 года» Юлия Алексеюк:

Как будет проводиться индексация семейного капитала? Светлана Белаш:

Индексация семейного капитала производится ежегодно, начиная с 1 января 2021 года. С 1 января 2022 года размер семейного капитала проиндексирован, он увеличен на 9,5 %. На детей, которые родились в период с 1 января и родятся по 31 декабря 2022 года, семейный капитал будет назначаться в размере 25 995 белорусских рублей. Юлия Алексеюк:

Какое количество семей уже воспользовалось семейным капиталом и какая общая сумма была выплачена?