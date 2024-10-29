В каждом шаге звучит история! В Могилёве прошёл митинг в честь 40-летия Почётного Поста Памяти

Имя ветерана Ивана Александровича Тихонова, одного из тех, кто освобождал нашу землю от врага, носит Почетный Пост Памяти павших за Отечество в Могилеве. В областном центре он появился ровно 40 лет назад. С тех пор каждую неделю эту Вахту Памяти несут лучшие школьники Могилева. За четыре десятка лет традиция объединила несколько поколений. Родителей уже сменили дети, и вот-вот эстафету подхватят внуки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У Вечного огня на площади Славы в самом сердце Могилева сегодня с утра чеканят шаг школьники из разных уголков Беларуси. Гости из Минска, Бобруйска, Осиповичей, Витебска и Гомеля уже через считаные минуты станут участниками торжественного митинга в честь 40-летия Поста Памяти в Могилеве. Эта точка хорошо знакома выпускнице 5-й могилевской школы, а сегодня директору 21-й гомельской Инессе Карпиной. 38 лет назад она тоже давала клятву у этого Вечного огня, а сегодня привезла сюда своих воспитанников.

Инесса Карпина, директор Гомельской средней школы № 21:

Спасибо, дедушка и бабушка, что сегодня я могу поднять глаза и смотреть на мирное небо. Когда я спрашиваю у них, они говорят о том же. И говорят о том, что мы не хотим, чтобы была война. И в память о том, чтобы никогда не повторялись эти события, мы будем здесь стоять. Подробности в сюжете.

В прошлом военком Могилевской области, а сегодня член Совета Республики Александр Горошкин стоял здесь еще до официального открытия Вахты Памяти в декабре 1983 года. Говорит, эти 15 минут в полном в молчании для каждого школьника – время подумать о важном.