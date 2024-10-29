15 избитых беженцев обнаружены на границе с Польшей. Граждане Сирии, Сомали и Алжира рассказали, что силовики не только жестоко избили, но и натравили на них служебных собак. И, к сожалению, это не единичный случай, а страшная рутина. И это то, о чем едва ли будут писать польские газеты или показывать европейские телеканалы. Там предпочитают скрывать истинное лицо коллективного Запада. И эту правду должны знать как можно больше людей. В том числе потому группа российских журналистов, которые в эти дни посещают Беларусь, отправилась к белорусско-польской границе. Репортаж Галины Буро.

Именно здесь, в сыром холодном лесу рядом с польским забором, их и обнаружил наш пограничный наряд. 15 человек, выходцы из Сирии, Сомали и Алжира, самостоятельно покинуть место уже не смогли. Обессиленные и избитые, они просили о помощи. Эти беженцы испытали на себе всю мощь евродемократии: поляки их били дубинками по спине и голове, стреляли резиновыми пулями и натравливали служебных собак. Несмотря на мольбы о пощаде, стражи применили перцовый газ.