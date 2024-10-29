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Новые зверства польских силовиков шокируют! Как выглядит истинное лицо западной политики?

29 октября 2024 19:22
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15 избитых беженцев обнаружены на границе с Польшей. Граждане Сирии, Сомали и Алжира рассказали, что силовики не только жестоко избили, но и натравили на них служебных собак. И, к сожалению, это не единичный случай, а страшная рутина. И это то, о чем едва ли будут писать польские газеты или показывать европейские телеканалы. Там предпочитают скрывать истинное лицо коллективного Запада. И эту правду должны знать как можно больше людей. В том числе потому группа российских журналистов, которые в эти дни посещают Беларусь, отправилась к белорусско-польской границе.

Репортаж Галины Буро.

Новые зверства польских силовиков шокируют! Как выглядит истинное лицо западной политики?-2

Именно здесь, в сыром холодном лесу рядом с польским забором, их и обнаружил наш пограничный наряд. 15 человек, выходцы из Сирии, Сомали и Алжира, самостоятельно покинуть место уже не смогли. Обессиленные и избитые, они просили о помощи.

Эти беженцы испытали на себе всю мощь евродемократии: поляки их били дубинками по спине и голове, стреляли резиновыми пулями и натравливали служебных собак. Несмотря на мольбы о пощаде, стражи применили перцовый газ.

Новые зверства польских силовиков шокируют! Как выглядит истинное лицо западной политики?-4

Фельдшер Гродненской станции скорой помощи:
В основном это ушибы, мы видим кровоподтеки, царапины, ссадины. Также пациент испытывает боль при осмотре. Есть пациенты с повышенной температурой тела. Мы оказываем всю необходимую медицинскую помощь.

Под угрозами польские службы буквально вышвырнули беженцев через калитку в заборе. Дальнейшая судьба израненных и покалеченных людей их мало волновала.

Далее смотрите в видео.

# Беженцы # Государственная граница Беларуси # Граница

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