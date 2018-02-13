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Пластиковые пакеты в Беларуси планируют использовать в качестве топлива на цементных заводах

13 февраля 2018 08:29
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Новости Беларуси. Гость программы «Большой завтрак» – директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Алексеевна Гринцевич.

Ирина Ромбальская, ведущая:
Правда или миф то, что пластиковые пакеты, в принципе, не перерабатываются?

Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:
В принципе, они перерабатываются. Но у нас в настоящий момент они не перерабатываются. Однако полимерные отходы, как правило, используются в качестве энергетической составляющей. И сейчас у нас разработана национальная стратегия по обращению с твердыми коммунальными отходами, вторичными ресурсами. И там предусматривается использование именно теплотворной фракции в качестве энергетической составляющей, в качестве топлива на цементных заводах, либо сжигание с помощью тепла и энергии на мусоросжигательных заводах.

# общество # Вторсырье # Наталья Гринцевич

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