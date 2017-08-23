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Общенациональный педагогический совет начинается 23 августа в Минске

23 августа 2017 07:47
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Новости Беларуси. Он соберет более 1000 педагогов, которые в ближайшие дни обсудят самые острые вопросы, стоящие перед системой образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первый день специалисты будут работать рамках тематических секций и круглых столов.

Учителя обсудят подходы по повышению качества образования на всех ступенях, от детского сада до университета. Вместе они определят задачи на ближайший учебный год, заглянут и в далекую перспективу. Сейчас идет вопрос о переходе на обязательное всеобщее среднее образование. В стране развернута дискуссия о возможном изменении шкалы оценки знаний.

Общенациональный педагогический совет начинается 23 августа в Минске -1

# общество # Образование в Беларуси # Фотофакт

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