«Белая Русь» собрала детей со всей страны на новогодней ёлке в столичном Доме офицеров

«Белая Русь» собрала детей со всей страны на новогодней елке в столичном Доме офицеров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Добрая традиция приглашать детей активистов общественного объединения из всех регионов на театрализованное представление в Минске зародилась несколько лет назад. Инициатива не только дарит приятные впечатления, но и укрепляет семейные связи.

Екатерина Прокопенко, блогер: Дети всегда ждут с большим нетерпением поездку, потому что здесь всегда интересные представления, интересный сюжет. Мы очень довольны, что организация предоставляет такие возможности вместе встречаться еще раз в этом месте, смотреть новые сказки, новые истории.

Екатерина Панфилова, заместитель председателя Брестской областной организации общественного объединения «Белая Русь»:

Мы очень рады, потому что побывать в столице для многих детей – это гордость, праздник. И «Белая Русь» дает такую возможность. Приехать в столицу, быть вместе с другими областями, познакомиться, подружиться – это очень важно. И каждый год мы с трепетом ждем эти дни, чтобы встретиться вновь, чтобы друг друга обнять и поздравить с наступающими праздниками.

Проект «В Новый год с «Белой Русью» проходит в рамках марафона добра «Наши дети». Локальные активности охватили все районы страны.