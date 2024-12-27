Офицеры Госпогранкомитета присоединились к марафону добра «Наши дети»

Ребята выступили перед гостями с новогодней программой и получили сладкие подарки, а учреждению передан многофункциональный принтер. ГПК шефствует над центром уже 23 года, его учебно-материальная база за это время заметно обновлена. Стражи границы регулярно участвуют здесь в субботниках, помогают с ремонтом автомобильной техники и в сборе детей к новому учебному году.

Вацлав Макаревич, директор Дзержинского районного социально-педагогического центра: Наш социально-педагогический центр уже много лет сотрудничает с комитетом погранвойск. Благодаря им нам удается поддерживать материальную базу в достаточно совершенном состоянии. Они отремонтировали нам класс, три кабинета. И каждый год мы ждем, и дети ждут, потому что подарки от пограничников имеют особую ценность. Особенно пацаны, я у них спрашиваю, хотели бы погранвойска так же, как дяди в форме. Они всегда достойно отвечают: да, мы будем пограничниками, защищать родную страну.

Иван Гульба, начальник управления идеологической работы Госпогранкомитета Беларуси:

Традиционно пограничники Беларуси участвуют в республиканском проекте «Наши дети». Активно по всей стране, во всех соединениях и воинских частях. Мы оказываем помощь не только воспитанникам учреждений общего и среднего образования, а также детям, находящимся по различным причинам в социально-педагогических заведениях. Стараемся создать радостное настроение нашим деткам, деткам приграничья, тем, которые в последующем будут в том числе оказывать нам помощь в охране государственной границы.

Во время нынешнего марафона добра «Наши дети» сотрудники органов погранслужбы планируют оказать помощь более чем 40 социально-педагогическим учреждениям по всей стране. Не останутся без подарков и дети членов добровольных дружин, участники отрядов «Юные друзья пограничников», воспитанники военно-патриотических клубов и классов.